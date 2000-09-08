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Раздел: Политика  
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Геращенко прокомментировал расследование НАБУ

Геращенко прокомментировал расследование НАБУГеращенко не волнуется из-за открытого в отношении него производства.

Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал расследование НАБУ по факту его возможного незаконного обогащения.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, в комментарии Интерфакс-Украина Геращенко заявил, что НАБУ было обязано открыть уголовное производство согласно решению суда по обращению журналиста.

"Об этом сообщил журналист по фамилии Бигус. Он проводил расследование о том, что, по его мнению, у меня и у моей семьи недостаточно средств для аренды квартиры…Он обратился в суд, и суд обязал НАБУ открыть производство", - сказал нардеп.

Он подчеркнул, что не переживает в связи с открытием этого уголовного производства, поскольку "чист перед законом".

Ранее сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Антона Геращенко.

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Уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по части 34 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
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 Теги: Геращенко, НАБУ

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Сегодня, 13:33 » Автор: Богдан Процив
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