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Раздел: Политика  
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Волкер упрекнул правительство за жителей оккупированного Донбасса

Волкер упрекнул правительство за жителей оккупированного ДонбассаВолкер также заявил, что украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что украинское правительство делает недостаточно для граждан Украины на временно оккупированных территориях. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Волкер также заявил, что украинская власть не имеет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта.

По его словам, предыдущие идеи по реинтеграции "не имеют мощной политической поддержки, и мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства".

"Это позорно потому, что эти люди (которые живут на контролируемых боевиками территориях, - ред.) прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", - отметил Волкер.

По его мнению, власти Украины должны сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь получать государственные пенсии людям пожилого возраста и людям с ограниченными для возможностями.

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12 сентября в ООН призвали украинские власти обеспечить исполнение решения Верховного суда Украины по выплате пенсий как внутренне перемещенным лицам, так и жителям неконтролируемых правительством территорий восточной Украины.
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 Теги: Волкер, Донбасс

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Сегодня, 16:07 » Автор: Богдан Процив
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