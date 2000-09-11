» » Украине помогут только переговоры, - генсек НАТО
Раздел: Политика  
0

Украине помогут только переговоры, - генсек НАТО

Украине помогут только переговоры, - генсек НАТОНАТО выступает за политическое решение украинской ситуации с помощью переговорного процесса.

Генсек НАТО воздержался от конкретики в ответе на вопрос о том, зачем путинская Россия может наращивать военные силы вокруг Украины
Никакого другого решения вооруженного конфликта на востоке Украины, кроме как переговорно-политического, не видно. Об этом в интервью заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, что "вокруг Украины наращиваются российские военные силы. Прогнозируете ли вы какие-либо их действия там?", генсек НАТО заявил, что "я всегда осторожен в том, чтобы спекулировать на эту тему".

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине и вокруг нее. Мы оказываем сильную поддержку Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности, и практическую поддержку. Помогли им в проведении реформ, работали с ними по программе управления войсками, кибербезопасностью и т.д.. И союзники НАТО также оказывают Украине двустороннюю поддержку", - пояснил Столбенберг.

По его словам, США решили предоставить "больше военных материалов" Украине.

"И, самое главное, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения (по Донбассу, - ред.) на основе переговоров, поэтому поддерживаем усилия по реализации минских соглашений", - заявил генсек НАТО, подчеркнув, что в Альянсе видят исключительно политическое решение этого конфликта на переговорах.

Читайте также: Волкер упрекнул правительство за жителей оккупированного Донбасса

Столтенберг также добавил, что Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Столтенберг, Донбасс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:12 » Автор: Богдан Процив
     176
     0

Похожие новости по теме

Генсек НАТО хочет побеседовать с Лавровым об Украине Генсек НАТО хочет побеседовать с Лавровым об Украине

Встреча состоится на конференции по безопасности в Мюнхене.

Генсек НАТО анонсировал активизацию практической поддержки Украины Генсек НАТО анонсировал активизацию практической поддержки Украины

Генсек НАТО пообещал Украине всеобъемлющий пакет помощи.

Ситуация в Украине остается хрупкой, - Генсек НАТО Ситуация в Украине остается хрупкой, - Генсек НАТО

Сейчас важно полное выполнение минских соглашений.

Столтенберг с нетерпением ждет визита в Украину Столтенберг с нетерпением ждет визита в Украину

Генсек рассказал о поддержке, которую оказывает Альянс Украине.

В НАТО Украине пообещали «практическую поддержку» В НАТО Украине пообещали «практическую поддержку»

Северноатлантический Союз уверяет, что поможет Украине.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх