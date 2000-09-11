Раздел: Политика
Украине помогут только переговоры, - генсек НАТО
НАТО выступает за политическое решение украинской ситуации с помощью переговорного процесса.
Генсек НАТО воздержался от конкретики в ответе на вопрос о том, зачем путинская Россия может наращивать военные силы вокруг Украины
Никакого другого решения вооруженного конфликта на востоке Украины, кроме как переговорно-политического, не видно. Об этом в интервью заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Отвечая на вопрос интервьюера о том, что "вокруг Украины наращиваются российские военные силы. Прогнозируете ли вы какие-либо их действия там?", генсек НАТО заявил, что "я всегда осторожен в том, чтобы спекулировать на эту тему".
"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине и вокруг нее. Мы оказываем сильную поддержку Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности, и практическую поддержку. Помогли им в проведении реформ, работали с ними по программе управления войсками, кибербезопасностью и т.д.. И союзники НАТО также оказывают Украине двустороннюю поддержку", - пояснил Столбенберг.
По его словам, США решили предоставить "больше военных материалов" Украине.
"И, самое главное, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения (по Донбассу, - ред.) на основе переговоров, поэтому поддерживаем усилия по реализации минских соглашений", - заявил генсек НАТО, подчеркнув, что в Альянсе видят исключительно политическое решение этого конфликта на переговорах.
Читайте также: Волкер упрекнул правительство за жителей оккупированного Донбасса
Столтенберг также добавил, что Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма.
Генсек НАТО воздержался от конкретики в ответе на вопрос о том, зачем путинская Россия может наращивать военные силы вокруг Украины
Никакого другого решения вооруженного конфликта на востоке Украины, кроме как переговорно-политического, не видно. Об этом в интервью заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Отвечая на вопрос интервьюера о том, что "вокруг Украины наращиваются российские военные силы. Прогнозируете ли вы какие-либо их действия там?", генсек НАТО заявил, что "я всегда осторожен в том, чтобы спекулировать на эту тему".
"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине и вокруг нее. Мы оказываем сильную поддержку Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности, и практическую поддержку. Помогли им в проведении реформ, работали с ними по программе управления войсками, кибербезопасностью и т.д.. И союзники НАТО также оказывают Украине двустороннюю поддержку", - пояснил Столбенберг.
По его словам, США решили предоставить "больше военных материалов" Украине.
"И, самое главное, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения (по Донбассу, - ред.) на основе переговоров, поэтому поддерживаем усилия по реализации минских соглашений", - заявил генсек НАТО, подчеркнув, что в Альянсе видят исключительно политическое решение этого конфликта на переговорах.
Читайте также: Волкер упрекнул правительство за жителей оккупированного Донбасса
Столтенберг также добавил, что Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма.
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