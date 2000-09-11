Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с РФ

Договор о дружбе с РФ был принят 31 мая 1997 года.



В понедельник, 17 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 31 мая 1997 года.



Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает интернет-издание



Соответствующее решение было принято Советом нацбезопасности и обороны 6 сентября 2018 года. Таким образом СНБО поддержал предложение Министерства иностранных дел Украины.



Теперь МИД должен проинформировать о принятом решении ООН, ОБСЕ и другие международные организации.



Стоит отметить, что Украина решила не расторгнуть договор о дружбе с РФ, а просто не продлевать его действие, срок которого заканчивается 31 марта 2019 года.



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Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, заключенный в 1997 году, стал основополагающим документом украинской-российских отношений, предполагавших стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В понедельник, 17 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 31 мая 1997 года.Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Соответствующее решение было принято Советом нацбезопасности и обороны 6 сентября 2018 года. Таким образом СНБО поддержал предложение Министерства иностранных дел Украины.Теперь МИД должен проинформировать о принятом решении ООН, ОБСЕ и другие международные организации.Стоит отметить, что Украина решила не расторгнуть договор о дружбе с РФ, а просто не продлевать его действие, срок которого заканчивается 31 марта 2019 года.Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, заключенный в 1997 году, стал основополагающим документом украинской-российских отношений, предполагавших стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".



