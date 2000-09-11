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Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с РФ

Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с РФДоговор о дружбе с РФ был принят 31 мая 1997 года.

В понедельник, 17 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 31 мая 1997 года.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Соответствующее решение было принято Советом нацбезопасности и обороны 6 сентября 2018 года. Таким образом СНБО поддержал предложение Министерства иностранных дел Украины.

Теперь МИД должен проинформировать о принятом решении ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Стоит отметить, что Украина решила не расторгнуть договор о дружбе с РФ, а просто не продлевать его действие, срок которого заканчивается 31 марта 2019 года.

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Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, заключенный в 1997 году, стал основополагающим документом украинской-российских отношений, предполагавших стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".
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 Теги: договор, Порошенко

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Сегодня, 13:38 » Автор: Богдан Процив
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