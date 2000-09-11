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Раздел: Политика  
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Волкер рассказал, как Россия использовала убийство Захарченко

Волкер рассказал, как Россия использовала убийство ЗахарченкоНа оккупированном Донбассе сложно разграничить политику Кремля и инициативу местных банд, отметил американский дипломат.

Последствия убийства главаря так называемой "Донецкой народной республики" Александра Захарченко привели к тому, что Российская Федерация получила более жесткий контроль над непризнанными "республиками" Донбасса. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Волкер не смог однозначно ответить, кто стоит за убийством Александра Захарченко. В то же время он подчеркнул, что на оккупированном Донбассе сложно разграничить политику Кремля и инициативу местных банд.

"Но последствия этого убийства в том, что Россия получает более прямой и более жесткий контроль за происходящим в "республиках", - отметил Волкер.

Он также добавил, что Россия заинтересована в пророссийском правительстве в Киеве.

"Их цель – опять получить украинское правительство, которое бы находилось в российской орбите влияния. Но Россия просчиталась в том, что, делая все это, она получает противоположный результат. Российское вторжение в Украину и оккупация части ее территории породили еще более единую, прозападную, националистическую и антироссийскую Украину, чем когда-либо. Их стратегия оказалась проигрышной. И сейчас они надеются на выгодный им результат на будущих выборах в Украине. И, опять-таки, я думаю, что они просчитаются. Страна меняется, ни один политик не имеет шансов победить на выборах и управлять страной, если он откажется от Крыма и Донбасса, от европейского пути развития", - добавил Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что убийство Захарченко не повлияет на ситуацию на Востоке Украины.

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Он также подчеркнул, что стороны продолжают работу по обмену пленными.
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 Теги: Волкер, Захарченко

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Сегодня, 16:53 » Автор: Богдан Процив
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