» » Зарегистрирован законопроект об увеличении количества членов ЦИК
Раздел: Политика  
0

Зарегистрирован законопроект об увеличении количества членов ЦИК

Зарегистрирован законопроект об увеличении количества членов ЦИКЗаконопроектом предлагается увеличить количество членов ЦИК, чтобы выполнить рекомендации резолюции ПАСЕ.

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии до 17 членов. Инициатор законопроекта – спикер Рады Андрей Парубий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Как сказано в объяснительной записке к документу, законопроектом предлагается увеличить количество членов ЦИК для выполнения рекомендаций резолюции ПАСЕ о пропорциональном представительстве политических сил в комиссии. Также сказано, что принятие законопроекта не несет в себе коррупционных рисков и не повлечет дополнительные расходы госбюджета.

Читайте также: Верховный суд отказался вернуть Савченко неприкосновенность

Проект закона был зарегистрирован 17 сентября и сейчас находится на рассмотрении профильного комитета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЦИК, Рада

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:23 » Автор: Богдан Процив
     69
     0

Похожие новости по теме

Комитет ВР поддержал президентский законопроект по Донбассу Комитет ВР поддержал президентский законопроект по Донбассу

На заседании комитета по нацбезопасности предложили убрать из закона упоминание о Минских соглашениях.

Парубий отказался обнародовать список членов коалиции Парубий отказался обнародовать список членов коалиции

Спикер сослался на отсутствие полномочий.

В ВР зарегистрирован проект закона о выходе Украины из СНГ В ВР зарегистрирован проект закона о выходе Украины из СНГ

Авторами законопроекта стали народные депутаты ВО «Свобода».

В ВР зарегистрирован законопроект об электронном голосовании на президентских выборах В ВР зарегистрирован законопроект об электронном голосовании на президентских выборах

Виктор Балога вчера зарегистрировал в ВР законопроект, в соответствие с которым предлагается на президентских выборах 2015 года внедрить систему электронного голосования. В документе говорится о том, что приём бюллетеней и их подсчёт будет производиться при помощи специальных электронных урн. На реализацию данного проекта

В Украине хотят вернуть прошлую пенсионную систему В Украине хотят вернуть прошлую пенсионную систему

В законодательном органе Украины был зарегистрирован проект закона, в котором предлагается отменить пенсионную реформу. Автором законопроекта является Андрей Павловский, народный депутат, представитель партии «Батькивщина».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх