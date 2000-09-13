Раздел: Политика
Зарегистрирован законопроект об увеличении количества членов ЦИК
Законопроектом предлагается увеличить количество членов ЦИК, чтобы выполнить рекомендации резолюции ПАСЕ.
В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии до 17 членов. Инициатор законопроекта – спикер Рады Андрей Парубий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Как сказано в объяснительной записке к документу, законопроектом предлагается увеличить количество членов ЦИК для выполнения рекомендаций резолюции ПАСЕ о пропорциональном представительстве политических сил в комиссии. Также сказано, что принятие законопроекта не несет в себе коррупционных рисков и не повлечет дополнительные расходы госбюджета.
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Проект закона был зарегистрирован 17 сентября и сейчас находится на рассмотрении профильного комитета.
В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии до 17 членов. Инициатор законопроекта – спикер Рады Андрей Парубий, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Как сказано в объяснительной записке к документу, законопроектом предлагается увеличить количество членов ЦИК для выполнения рекомендаций резолюции ПАСЕ о пропорциональном представительстве политических сил в комиссии. Также сказано, что принятие законопроекта не несет в себе коррупционных рисков и не повлечет дополнительные расходы госбюджета.
Читайте также: Верховный суд отказался вернуть Савченко неприкосновенность
Проект закона был зарегистрирован 17 сентября и сейчас находится на рассмотрении профильного комитета.
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