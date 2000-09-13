Зарегистрирован законопроект об увеличении количества членов ЦИК

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Виктор Балога вчера зарегистрировал в ВР законопроект, в соответствие с которым предлагается на президентских выборах 2015 года внедрить систему электронного голосования. В документе говорится о том, что приём бюллетеней и их подсчёт будет производиться при помощи специальных электронных урн. На реализацию данного проекта