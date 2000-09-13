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Раздел: Политика  
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УПЦ МП пригрозила массовыми протестами

УПЦ МП пригрозила массовыми протестамиЕсли УПЦ обяжут сменить название, она намерена использовать все законные методы.

Украинская православная церковь Московского патриархата организует массовые протесты, если ее обяжут сменить название.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

"Прихожанами нашей церкви являются украинцы, граждане Украины, и их церковь должна носить название Украинская православная церковь. Не надо искусственно делать миллионы собственных граждан чужими в собственной стране. Это к добру не приведет", - отметил Антоний.

По его словам, если УПЦ обяжут сменить название, она намерена использовать все законные методы.

"Также у нас есть документ, который называется "Основы социальной концепции УПЦ", согласно которому, в очень сложных ситуациях - я процитирую: "Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению". Это крайняя мера, но она зафиксирована в нашей социальной концепции, утвержденной собором архиереев", - добавил Антоний.

Напомним, что в Украине сейчас три православных церкви, каждая из которых имеет слово "Украинская" в названии.

Московский патриархат называет свою церковь просто "Украинская православная церковь". Но две другие церкви вскоре могут получить автокефалию от Вселенского патриархата и тоже смогут претендовать на это название.

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Предстоятель УПЦ КП Филарет заявлял, что после получения томоса в Украине будет единая поместная Украинская автокефальная православная церковь, а нынешняя УПЦ МП должна будет перерегистрироваться в украинский экзархат Русской православной церкви.
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 Теги: УПЦ МП, протесты

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Сегодня, 13:35 » Автор: Богдан Процив
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