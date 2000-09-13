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Раздел: Политика  
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Украина прекратила действие соглашения о дружбе с Россией

Украина прекратила действие соглашения о дружбе с РоссиейРешение вступило в силу.

В среду, 19 сентября, вступил в силу указ президента Петра Порошенко, который приостанавливает договор о дружбе между Украиной и Россией. Соответствующий указ в среду был опубликован в Урядовом курьере, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Документ, который вступает в силу в день опубликования, прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, от 31 мая 1997 года.

Согласно указу президента, теперь Министерство иностранных дел Украины должно заявить России о желании Украины прекратить действие этого договора и внести на рассмотрение Порошенко проект закона о прекращении действия соглашения.

Также МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора о дружбе с РФ и основаниях прекращения.

Как известно, договор о дружбе между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

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Договор закреплял между Украиной и Российской Федерацией принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.
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 Теги: договор, Россия

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Сегодня, 11:52 » Автор: Богдан Процив
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