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Раздел: Политика  
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Депутата Рады лишили ордена «За мужество»

Депутата Рады лишили ордена «За мужество»Нардеп получил награду в 2014 году как координатор батальона "Киев-1".

Депутат Верховной Рады Евгений Дейдей потерял выданный Президентом Петром Порошенко орден "За мужество" ІІІ степени.

Сообщение об утере опубликовано в разделе объявлений официальной правительственной газеты "Урядовий кур'єр" в среду, 19 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Считать утерянным орден "За мужество" ІІІ степени вместе с орденской книжечкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич", - сказано в нем.

Награду депутат получил по указу Порошенко от 3 августа 2014 года. Тогда он был координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1".

В октябре 2014 года Дейдей стал депутатом Верховной Рады от "Народного фронта", но сейчас де-факто представляет "Радикальную партию".

В 2017 году Генпрокуратура внесла представление на снятие неприкосновенности с Дейдея. Ему вменяется незаконное обогащение на сумму 6,1 млн гривен.

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Парламент отказался предоставить согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности.
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 Теги: Дейдей, орден

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Сегодня, 12:10 » Автор: Богдан Процив
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