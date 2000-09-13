Раздел: Политика
Депутата Рады лишили ордена «За мужество»
Нардеп получил награду в 2014 году как координатор батальона "Киев-1".
Депутат Верховной Рады Евгений Дейдей потерял выданный Президентом Петром Порошенко орден "За мужество" ІІІ степени.
Сообщение об утере опубликовано в разделе объявлений официальной правительственной газеты "Урядовий кур'єр" в среду, 19 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Считать утерянным орден "За мужество" ІІІ степени вместе с орденской книжечкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич", - сказано в нем.
Награду депутат получил по указу Порошенко от 3 августа 2014 года. Тогда он был координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1".
В октябре 2014 года Дейдей стал депутатом Верховной Рады от "Народного фронта", но сейчас де-факто представляет "Радикальную партию".
В 2017 году Генпрокуратура внесла представление на снятие неприкосновенности с Дейдея. Ему вменяется незаконное обогащение на сумму 6,1 млн гривен.
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Парламент отказался предоставить согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности.
Депутат Верховной Рады Евгений Дейдей потерял выданный Президентом Петром Порошенко орден "За мужество" ІІІ степени.
Сообщение об утере опубликовано в разделе объявлений официальной правительственной газеты "Урядовий кур'єр" в среду, 19 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Считать утерянным орден "За мужество" ІІІ степени вместе с орденской книжечкой, которым был награжден Дейдей Евгений Сергеевич", - сказано в нем.
Награду депутат получил по указу Порошенко от 3 августа 2014 года. Тогда он был координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1".
В октябре 2014 года Дейдей стал депутатом Верховной Рады от "Народного фронта", но сейчас де-факто представляет "Радикальную партию".
В 2017 году Генпрокуратура внесла представление на снятие неприкосновенности с Дейдея. Ему вменяется незаконное обогащение на сумму 6,1 млн гривен.
Читайте также: Украина прекратила действие соглашения о дружбе с Россией
Парламент отказался предоставить согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности.
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