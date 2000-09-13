Раздел: Политика
Законопроекты о «евробляхах» не готовы ко второму чтению, - Южанина
Поправки вынесут в сессионный зал не раньше начала ноября.
Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина заявила, что законопроекты №8487 и №8488 о снижении ставок акцизов на ввоз автомобилей в Украину не готовы ко второму чтению.
Об этом она сказала журналистам в Верховной Раде, комментируя новую акцию протеста движения "Авто Евро Сила", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Она сообщила, что к законопроекту №8487 поступила 91 поправка, большинство из которых касаются изменения формулы - чтобы акциз свести к уровню 200-300 евро.
"Могу сказать, что большинство поправок касаются отмены коэффициента возраста или замены его на коэффициент экологии. Что касается базовых ставок 50 и 75 евро на тысячу кубических сантиметров - нет особых поправок", - сказала она.
Согласно нынешней таблицы растаможки акцизный налог на новые автомобили значительно снизится по сравнению с нынешним. А во, акцизный налог на старые машины будет выше из-за возрастного коэффициента. Это, по задумке автора, будет стимулировать покупку новых средств транспорта.
К законопроекту №8488 поданы 65 поправок.
"Все поправки касаются отмены тех контрольных и заградительных мер, которые мы планировали ввести после проведения процедуры растаможки авто", - пожаловалась Южанина.
"Это говорит о том, что полностью законопроекты ко второму чтению нивелируются до ноля или меняется их концепция. Поэтому рассматривать поправки на комитете ко второму чтению сейчас нет смысла", - сказала она.
Южанина подчеркнула, что над этими законопроектами два года работали представители всех заинтересованных ведомств и министерств. Без них, без их мнения нельзя рассматривать поправки. И самые главное - нам нужны расчеты министерства финансов, какие из поправок, касающихся ставки акцизного налога, можно учесть", - сказала она.
Южанина пояснила, что на первое чтение выносился законопроект, который предполагал потерю 2 млрд гривен поступлений в бюджет от акцизного налога. Минфин согласовал этот законопроект, поскольку растаможка большого количества автомобилей должна была бы компенсировать эти потери.
Поправки, предлагающиеся ко второму чтению, еще больше снижают ставку акциза. Поэтому Минфин должен заново все пересчитать.
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"Мы обязательно должны получить эти расчеты. Если министерство финансов возьмет на себя ответственность сделать общее заявление от всех министерств - то есть экспертный вывод - мы рассмотрим тогда это все на комитете. Я думаю, что в лучшем случае это будет на следующей пленарной неделе. Мы сможем собраться с тем, чтобы хотя бы на первой неделе ноября рассмотреть в сессионном зале", - сказала она.
Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина заявила, что законопроекты №8487 и №8488 о снижении ставок акцизов на ввоз автомобилей в Украину не готовы ко второму чтению.
Об этом она сказала журналистам в Верховной Раде, комментируя новую акцию протеста движения "Авто Евро Сила", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Она сообщила, что к законопроекту №8487 поступила 91 поправка, большинство из которых касаются изменения формулы - чтобы акциз свести к уровню 200-300 евро.
"Могу сказать, что большинство поправок касаются отмены коэффициента возраста или замены его на коэффициент экологии. Что касается базовых ставок 50 и 75 евро на тысячу кубических сантиметров - нет особых поправок", - сказала она.
Согласно нынешней таблицы растаможки акцизный налог на новые автомобили значительно снизится по сравнению с нынешним. А во, акцизный налог на старые машины будет выше из-за возрастного коэффициента. Это, по задумке автора, будет стимулировать покупку новых средств транспорта.
К законопроекту №8488 поданы 65 поправок.
"Все поправки касаются отмены тех контрольных и заградительных мер, которые мы планировали ввести после проведения процедуры растаможки авто", - пожаловалась Южанина.
"Это говорит о том, что полностью законопроекты ко второму чтению нивелируются до ноля или меняется их концепция. Поэтому рассматривать поправки на комитете ко второму чтению сейчас нет смысла", - сказала она.
Южанина подчеркнула, что над этими законопроектами два года работали представители всех заинтересованных ведомств и министерств. Без них, без их мнения нельзя рассматривать поправки. И самые главное - нам нужны расчеты министерства финансов, какие из поправок, касающихся ставки акцизного налога, можно учесть", - сказала она.
Южанина пояснила, что на первое чтение выносился законопроект, который предполагал потерю 2 млрд гривен поступлений в бюджет от акцизного налога. Минфин согласовал этот законопроект, поскольку растаможка большого количества автомобилей должна была бы компенсировать эти потери.
Поправки, предлагающиеся ко второму чтению, еще больше снижают ставку акциза. Поэтому Минфин должен заново все пересчитать.
Читайте также: Правки в Конституцию по Крыму готовы, - Чубаров
"Мы обязательно должны получить эти расчеты. Если министерство финансов возьмет на себя ответственность сделать общее заявление от всех министерств - то есть экспертный вывод - мы рассмотрим тогда это все на комитете. Я думаю, что в лучшем случае это будет на следующей пленарной неделе. Мы сможем собраться с тем, чтобы хотя бы на первой неделе ноября рассмотреть в сессионном зале", - сказала она.
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