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Раздел: Политика  
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В Раде отложили законопроект о «евробляхах»

В Раде отложили законопроект о «евробляхах»Рассмотрение в Раде может состояться не ранее ноября.

Верховная Рада рассмотрит законопроекты о новых правилах ввоза автомобилей на еврономерах не ранее начала ноября. Об этом в среду, 19 сентября, заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LIGA.net.

Южанина сообщила, что к законопроекту, который касается изменений акцизного налога, подана 91 поправка. Большинство из них касается изменения формулы. "По поводу базовых ставок: базовые ставки в 50 и 75 евро за тысячу куб см не имеет особых поправок", - отметила она, добавив, что есть поправки в зависимости от объема двигателя - предусмотрен их рост вдвое после 3 тыс. куб см.

По словам главы профильного комитета, большинство поправок и предложений касается того, чтобы акциз свести к 200-300 евро.

"Хуже всего то, что все поправки касаются отмены тех контролирующих и ограждающих мер, которые мы планировали ввести после проведения процедуры растаможки авто и после разрешения на будущее растаможивать авто по установленным новым правилам. Это говорит о том, что законопроекты ко второму чтению полностью или нивелируются до нуля или меняется их концепция. И потому рассматривать поправки ко второму чтению сейчас на комитете нет смысла", - подчеркнула она.

Южанина отметила, что Минфин теперь должен сделать новые расчеты по всем предложениям и подать на рассмотрение комитета.

Отвечая на вопрос, ведется ли диалог с протестующими владельцами авто на еврономерах под Кабмином, Южанина отметила, что поправки от активистов также поданы. "Они сделали свою работу. Сейчас работа в комитете не зависит от них", - сказала она.

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"Я думаю, что в лучшем случае, если бы успели все министерства отреагировать - то на следующей пленарной неделе будет рассмотрение на комитете", - сказала она, отметив, что в таком случае рассмотрение в зале может состояться в начале ноября.
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 Теги: евробляхи, Рада

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Сегодня, 15:02 » Автор: Богдан Процив
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