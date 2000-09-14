Раздел: Политика
Порошенко призвал Раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса
Президент выразил надежду, что парламент снова продлит этот закон.
Президент Петр Порошенко заявил о необходимости снова продлить срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Об этом он сказал в Верховной Раде, выступая с ежегодным посланием к парламенту, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"В прошлом году неприятной неожиданностью для Кремля стал факт продления украинским прарламентом закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях", - заявил Порошенко.
После этого Кремлю пришлось вносить серьезные изменения в свою тактику, сказал президент.
"Но теперь они снова достали эту заяложенную карту. Кремль и его прихвостни в очередной раз пытаются убедить европейское общество в неспособности украинской стороны продлить дейсвтиея закона", - заявил Порошенко.
Президент выразил надежду, что парламент снова продлит этот закон.
"Было бы преступной ошибкой дать Московии шанс обвинить Украину в невыполнении соглашений и добиться ослабления санкционного давления", - сказал он.
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"Вся ответственность за срыв минского процесса точно должна пасть на Россию. Сколько бы копьев не сломали вокруг Минска, именно благодаря тем договоренностям удалось добиться остановить активную фазу агрессии, добиться режима санкций и главное - выиграть время", - заявил президент.
Президент Петр Порошенко заявил о необходимости снова продлить срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Об этом он сказал в Верховной Раде, выступая с ежегодным посланием к парламенту, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"В прошлом году неприятной неожиданностью для Кремля стал факт продления украинским прарламентом закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях", - заявил Порошенко.
После этого Кремлю пришлось вносить серьезные изменения в свою тактику, сказал президент.
"Но теперь они снова достали эту заяложенную карту. Кремль и его прихвостни в очередной раз пытаются убедить европейское общество в неспособности украинской стороны продлить дейсвтиея закона", - заявил Порошенко.
Президент выразил надежду, что парламент снова продлит этот закон.
"Было бы преступной ошибкой дать Московии шанс обвинить Украину в невыполнении соглашений и добиться ослабления санкционного давления", - сказал он.
Читайте также: НАБУ снова пыталось установить прослушку Холодницкого
"Вся ответственность за срыв минского процесса точно должна пасть на Россию. Сколько бы копьев не сломали вокруг Минска, именно благодаря тем договоренностям удалось добиться остановить активную фазу агрессии, добиться режима санкций и главное - выиграть время", - заявил президент.
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