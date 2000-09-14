» » Порошенко призвал Раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса
Раздел: Политика  
0

Порошенко призвал Раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Порошенко призвал Раду продлить действие закона об особом статусе ДонбассаПрезидент выразил надежду, что парламент снова продлит этот закон.

Президент Петр Порошенко заявил о необходимости снова продлить срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом он сказал в Верховной Раде, выступая с ежегодным посланием к парламенту, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"В прошлом году неприятной неожиданностью для Кремля стал факт продления украинским прарламентом закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях", - заявил Порошенко.

После этого Кремлю пришлось вносить серьезные изменения в свою тактику, сказал президент.

"Но теперь они снова достали эту заяложенную карту. Кремль и его прихвостни в очередной раз пытаются убедить европейское общество в неспособности украинской стороны продлить дейсвтиея закона", - заявил Порошенко.

Президент выразил надежду, что парламент снова продлит этот закон.

"Было бы преступной ошибкой дать Московии шанс обвинить Украину в невыполнении соглашений и добиться ослабления санкционного давления", - сказал он.

Читайте также: НАБУ снова пыталось установить прослушку Холодницкого

"Вся ответственность за срыв минского процесса точно должна пасть на Россию. Сколько бы копьев не сломали вокруг Минска, именно благодаря тем договоренностям удалось добиться остановить активную фазу агрессии, добиться режима санкций и главное - выиграть время", - заявил президент.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Порошенко, Донбасс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:34 » Автор: Богдан Процив
     121
     0

Похожие новости по теме

В Украине начал действовать закон о Донбассе В Украине начал действовать закон о Донбассе

Особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей продлевается до 10 октября 2018 года.

Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса

Закон предусматривает создание необходимых условий для мира на Донбассе.

Порошенко назвал условия, при которых возможен особый порядок самоуправления на Донбассе Порошенко назвал условия, при которых возможен особый порядок самоуправления на Донбассе

Президент напомнил, что закон об особом статусе Донбасса Рада принимала уже дважды.

В Раду внесен законопроект о признании недействительным закона об особом статусе Донбасса В Раду внесен законопроект о признании недействительным закона об особом статусе Донбасса

Отмена закона об особом статусе части Донбасса не означает переход к военным действиям.

Турчинов поставил автограф под законом об особом статусе Донбасса Турчинов поставил автограф под законом об особом статусе Донбасса

Спикер передал подписанный закон Президенту Украины.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх