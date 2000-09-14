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Порошенко призвал Раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса

Порошенко призвал Раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса

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В Украине начал действовать закон о Донбассе Особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей продлевается до 10 октября 2018 года.