Раздел: Политика
Рада передала в КСУ проект изменений в Конституцию
Депутаты поддержали президентские предложения и отправили их на рассмотрение Конституционного суда.
Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно фиксация курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.
За проект постановления о включении в повестку дня и направлении в КСУ данного проекта закона проголосовал 321 депутат, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, законопроектом предусматривается абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
Проектом планируется отнести к полномочиям парламента определение основ внутренней и внешней политики, реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора.
Также предполагается определить, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
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Кроме того, предусматривается, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.
Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно фиксация курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.
За проект постановления о включении в повестку дня и направлении в КСУ данного проекта закона проголосовал 321 депутат, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, законопроектом предусматривается абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
Проектом планируется отнести к полномочиям парламента определение основ внутренней и внешней политики, реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора.
Также предполагается определить, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Читайте также: Порошенко призвал Раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса
Кроме того, предусматривается, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.
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