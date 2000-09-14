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Раздел: Политика  
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Рада передала в КСУ проект изменений в Конституцию

Рада передала в КСУ проект изменений в КонституциюДепутаты поддержали президентские предложения и отправили их на рассмотрение Конституционного суда.

Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно фиксация курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.

За проект постановления о включении в повестку дня и направлении в КСУ данного проекта закона проголосовал 321 депутат, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, законопроектом предусматривается абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Проектом планируется отнести к полномочиям парламента определение основ внутренней и внешней политики, реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора.

Также предполагается определить, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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Кроме того, предусматривается, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.
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 Теги: Рада, изменения в Конституции

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Сегодня, 13:25 » Автор: Богдан Процив
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