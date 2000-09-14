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Рада передала в КСУ проект изменений в Конституцию

Рада передала в КСУ проект изменений в Конституцию

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