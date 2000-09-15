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Раздел: Политика  
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Рада сделала шаг к отмене депутатской неприкосновенности

Рада сделала шаг к отмене депутатской неприкосновенностиДепутаты определились, над каким законопроектом о снятии депутатской неприкосновенности они будут работать дальше.

Верховная рада Украины в четверг, 20 сентября, поддержала за основу и в целом проект постановления о порядке дальнейшей работы над президентским законопроектом о снятии неприкосновенности с народных депутатов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Так, проект закона, который был направлен в Раду президентом поддержали 274 нардепа.

Кроме президентской инициативы был также депутатский законопроект о снятии неприкосновенности. Однако, за него проголосовали лишь 213 депутатов при 226 минимально необходимых.

Таким образом, дальше будет рассматриваться президентская версия законопроекта. Верховная Рада отправила его на доработку.

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Депутаты смогут вернуться к этому законопроекту не раньше декабря. Измененный законопроект нужно будет снова направить в Конституционный Суд для получения вывода, и только после получения положительного заключения его можно будет рассматривать.
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 Теги: неприкосновенность, депутаты

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Сегодня, 14:58 » Автор: Богдан Процив
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