Раздел: Политика
Рада уволила 13 членов ЦИК
Депутаты поддержали отставку членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и приступили к назначению нового состава Центризбиркома.
Верховная Рада на заседании в четверг, 20 сентября, 278 голосами поддержала увольнение 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Таким образом, депутаты уволили главу ЦИК Михаила Охендовского, его заместителей Андрея Магеру, Жанну Усенко-Черную, а также членов ЦИК Татьяну Лукаш, Тамару Астахову, Юрия Данилевского, Олега Диденко, Игоря Жиденко, Екатерину Махницкую, Александра Осадчука, Бронислава Райковского, Александра Чупахина, Юлию Швец, Александра Шелестова, Валерия Шелудько.
После этого нардепы перешли к вопросу назначения новых членов комиссии.
Читайте также: Рада сделала шаг к отмене депутатской неприкосновенности
Как сообщалось, 18 сентября Рада увеличила количественный состав ЦИК 18 сентября. Сегодня данное решение утвердил президент Петр Порошенко.
Верховная Рада на заседании в четверг, 20 сентября, 278 голосами поддержала увольнение 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Таким образом, депутаты уволили главу ЦИК Михаила Охендовского, его заместителей Андрея Магеру, Жанну Усенко-Черную, а также членов ЦИК Татьяну Лукаш, Тамару Астахову, Юрия Данилевского, Олега Диденко, Игоря Жиденко, Екатерину Махницкую, Александра Осадчука, Бронислава Райковского, Александра Чупахина, Юлию Швец, Александра Шелестова, Валерия Шелудько.
После этого нардепы перешли к вопросу назначения новых членов комиссии.
Читайте также: Рада сделала шаг к отмене депутатской неприкосновенности
Как сообщалось, 18 сентября Рада увеличила количественный состав ЦИК 18 сентября. Сегодня данное решение утвердил президент Петр Порошенко.
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