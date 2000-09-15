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Раздел: Политика  
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САП открыла уголовное дело против Сытника

САП открыла уголовное дело против СытникаПо словам Омеляна, Сытник заблаговременном предупредил его о запланированном обыске.

В пятницу, 21 сентября, Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Об этом сообщается на странице САП в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Как отмечается, речь идет о заявлении министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что глава НАБУ якобы заблаговременно сообщил ему о запланированном у него обыске.

В САП настаивают, что доказательством этому может быть телефонный разговор министра с человеком, записанным у него как "Артем Сытник" накануне следственных действий.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

После этого Соломенский районный суд запретил ему покидать территорию Украины, однако адвокат министра утверждает, что его подзащитному разрешили выезжать за границу в служебные командировки.

На фоне этого в СМИ появилась информация о том, что перед допросом в НАБУ глава Мининфраструктуры заявил, что Сытник якобы предупредил его о запланированном обыске.

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В свою очередь директор НАБУ утверждает, что Омелян сам спрашивал у сотрудников Бюро о вероятных следственных действиях.
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 Теги: Сытник, САП, НАБУ

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Сегодня, 16:05 » Автор: Богдан Процив
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