Раздел: Политика
САП открыла уголовное дело против Сытника
По словам Омеляна, Сытник заблаговременном предупредил его о запланированном обыске.
В пятницу, 21 сентября, Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.
Об этом сообщается на странице САП в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Как отмечается, речь идет о заявлении министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что глава НАБУ якобы заблаговременно сообщил ему о запланированном у него обыске.
В САП настаивают, что доказательством этому может быть телефонный разговор министра с человеком, записанным у него как "Артем Сытник" накануне следственных действий.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
После этого Соломенский районный суд запретил ему покидать территорию Украины, однако адвокат министра утверждает, что его подзащитному разрешили выезжать за границу в служебные командировки.
На фоне этого в СМИ появилась информация о том, что перед допросом в НАБУ глава Мининфраструктуры заявил, что Сытник якобы предупредил его о запланированном обыске.
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В свою очередь директор НАБУ утверждает, что Омелян сам спрашивал у сотрудников Бюро о вероятных следственных действиях.
В пятницу, 21 сентября, Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.
Об этом сообщается на странице САП в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Как отмечается, речь идет о заявлении министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что глава НАБУ якобы заблаговременно сообщил ему о запланированном у него обыске.
В САП настаивают, что доказательством этому может быть телефонный разговор министра с человеком, записанным у него как "Артем Сытник" накануне следственных действий.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
После этого Соломенский районный суд запретил ему покидать территорию Украины, однако адвокат министра утверждает, что его подзащитному разрешили выезжать за границу в служебные командировки.
На фоне этого в СМИ появилась информация о том, что перед допросом в НАБУ глава Мининфраструктуры заявил, что Сытник якобы предупредил его о запланированном обыске.
Читайте также: Гройсман рассказал, кому не дадут субсидии
В свою очередь директор НАБУ утверждает, что Омелян сам спрашивал у сотрудников Бюро о вероятных следственных действиях.
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