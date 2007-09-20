Раздел: Политика
Луценко сказал, когда планирует "вернуться к политической деятельности"
Он заверил, что весной "ему будет, о чем отчитаться".
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в мае 2019 года планирует "вернуться к политической деятельности".
Об этом он заявил вечером 23 сентября в интервью "ТСН.Тиждень", пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Хочу доработать до президентских выборов (весной 2019 - ред.), считаю, что это будет гарантией того, что они состоятся согласно закона и в установленное время, без фантазий на эту тему ... Как только я это закончу, в мае примерно, думаю вернуться к политической деятельности", - заявил Луценко.
Луценко также заявил, что не будет участником избирательного штаба Петра Порошенко и "отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов".
"Сегодня Генпрокуратура мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов. Я отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов. На самом деле предложение было только из одного, как вы понимаете .... Я не буду участником избирательного штаба действующего президента", - заявил генпрокурор.
"Также я не собираюсь обращать внимание на процессуальные процессы относительно других участников избирательной гонки", - добавил он.
Луценко заверил, что специально возбужденных дел против участников гонки не будет.
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"Хотя я знаю, что некоторые из них мечтают, чтобы их допросили. И тогда можно стать "жертвой". Не дождутся. Я не фабрикую дела и не допрашиваю с политической целью, чтобы дискредитировать или поднять рейтинг", - заявил Луценко.
Он добавил, что "кое-кто хотел бы, чтобы на период выборов дела были остановлены".
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в мае 2019 года планирует "вернуться к политической деятельности".
Об этом он заявил вечером 23 сентября в интервью "ТСН.Тиждень", пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Хочу доработать до президентских выборов (весной 2019 - ред.), считаю, что это будет гарантией того, что они состоятся согласно закона и в установленное время, без фантазий на эту тему ... Как только я это закончу, в мае примерно, думаю вернуться к политической деятельности", - заявил Луценко.
Луценко также заявил, что не будет участником избирательного штаба Петра Порошенко и "отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов".
"Сегодня Генпрокуратура мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов. Я отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов. На самом деле предложение было только из одного, как вы понимаете .... Я не буду участником избирательного штаба действующего президента", - заявил генпрокурор.
"Также я не собираюсь обращать внимание на процессуальные процессы относительно других участников избирательной гонки", - добавил он.
Луценко заверил, что специально возбужденных дел против участников гонки не будет.
Читайте также: Генпрокурор Луценко намерен покинуть должность и вернуться в политику
"Хотя я знаю, что некоторые из них мечтают, чтобы их допросили. И тогда можно стать "жертвой". Не дождутся. Я не фабрикую дела и не допрашиваю с политической целью, чтобы дискредитировать или поднять рейтинг", - заявил Луценко.
Он добавил, что "кое-кто хотел бы, чтобы на период выборов дела были остановлены".
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