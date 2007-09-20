Луценко сказал, когда планирует "вернуться к политической деятельности"

Он заверил, что весной "ему будет, о чем отчитаться".



Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в мае 2019 года планирует "вернуться к политической деятельности".



Об этом он заявил вечером 23 сентября в интервью "ТСН.Тиждень", пишет



"Хочу доработать до президентских выборов (весной 2019 - ред.), считаю, что это будет гарантией того, что они состоятся согласно закона и в установленное время, без фантазий на эту тему ... Как только я это закончу, в мае примерно, думаю вернуться к политической деятельности", - заявил Луценко.



Луценко также заявил, что не будет участником избирательного штаба Петра Порошенко и "отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов".



"Сегодня Генпрокуратура мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов. Я отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов. На самом деле предложение было только из одного, как вы понимаете .... Я не буду участником избирательного штаба действующего президента", - заявил генпрокурор.



"Также я не собираюсь обращать внимание на процессуальные процессы относительно других участников избирательной гонки", - добавил он.



Луценко заверил, что специально возбужденных дел против участников гонки не будет.



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"Хотя я знаю, что некоторые из них мечтают, чтобы их допросили. И тогда можно стать "жертвой". Не дождутся. Я не фабрикую дела и не допрашиваю с политической целью, чтобы дискредитировать или поднять рейтинг", - заявил Луценко.



Он добавил, что "кое-кто хотел бы, чтобы на период выборов дела были остановлены". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в мае 2019 года планирует "вернуться к политической деятельности".Об этом он заявил вечером 23 сентября в интервью "ТСН.Тиждень", пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua "Хочу доработать до президентских выборов (весной 2019 - ред.), считаю, что это будет гарантией того, что они состоятся согласно закона и в установленное время, без фантазий на эту тему ... Как только я это закончу, в мае примерно, думаю вернуться к политической деятельности", - заявил Луценко.Луценко также заявил, что не будет участником избирательного штаба Петра Порошенко и "отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов"."Сегодня Генпрокуратура мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов. Я отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов. На самом деле предложение было только из одного, как вы понимаете .... Я не буду участником избирательного штаба действующего президента", - заявил генпрокурор."Также я не собираюсь обращать внимание на процессуальные процессы относительно других участников избирательной гонки", - добавил он.Луценко заверил, что специально возбужденных дел против участников гонки не будет."Хотя я знаю, что некоторые из них мечтают, чтобы их допросили. И тогда можно стать "жертвой". Не дождутся. Я не фабрикую дела и не допрашиваю с политической целью, чтобы дискредитировать или поднять рейтинг", - заявил Луценко.Он добавил, что "кое-кто хотел бы, чтобы на период выборов дела были остановлены".



