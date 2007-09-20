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Раздел: Политика  
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Луценко сказал, когда планирует "вернуться к политической деятельности"

Луценко сказал, когда планирует "вернуться к политической деятельности"Он заверил, что весной "ему будет, о чем отчитаться".

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в мае 2019 года планирует "вернуться к политической деятельности".

Об этом он заявил вечером 23 сентября в интервью "ТСН.Тиждень", пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Хочу доработать до президентских выборов (весной 2019 - ред.), считаю, что это будет гарантией того, что они состоятся согласно закона и в установленное время, без фантазий на эту тему ... Как только я это закончу, в мае примерно, думаю вернуться к политической деятельности", - заявил Луценко.

Луценко также заявил, что не будет участником избирательного штаба Петра Порошенко и "отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов".

"Сегодня Генпрокуратура мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов. Я отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов. На самом деле предложение было только из одного, как вы понимаете .... Я не буду участником избирательного штаба действующего президента", - заявил генпрокурор.

"Также я не собираюсь обращать внимание на процессуальные процессы относительно других участников избирательной гонки", - добавил он.

Луценко заверил, что специально возбужденных дел против участников гонки не будет.

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"Хотя я знаю, что некоторые из них мечтают, чтобы их допросили. И тогда можно стать "жертвой". Не дождутся. Я не фабрикую дела и не допрашиваю с политической целью, чтобы дискредитировать или поднять рейтинг", - заявил Луценко.

Он добавил, что "кое-кто хотел бы, чтобы на период выборов дела были остановлены".
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 Теги: Луценко, политика

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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