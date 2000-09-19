Раздел: Политика
Сенцов не верит в свое освобождение, - сестра
Наталья Каплан не понимает, что делать дальше для освобождения брата.
Украинский политзаключенный Олег Сенцов не верит в свое освобождение из российской тюрьмы и находится в плохом состоянии. Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан в интервью российскому изданию Медуза, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Олег также потерял надежду. Он мне так и написал: "Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве", - это он имел в виду себя с детьми. Он написал завещание, написал, что у него гипоксия, и от этого страдает сердце и мозг. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится", - сказала Каплан.
Каплан сказала, что не понимает, что делать дальше для освобождения брата.
"На данный момент я чувствую себя в страшном тупике. Раньше у меня всегда был план: устроить акцию, подать апелляцию, напечатать его рассказы, встретиться с политиками, выступить где-то. А сейчас я вообще не понимаю, что делать дальше", - сказала она.
"Чего мы только не перепробовали, что только не делали. Пока все это совершенно безрезультатно", - добавила сестра Сенцова.
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Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
Украинский политзаключенный Олег Сенцов не верит в свое освобождение из российской тюрьмы и находится в плохом состоянии. Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан в интервью российскому изданию Медуза, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Олег также потерял надежду. Он мне так и написал: "Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве", - это он имел в виду себя с детьми. Он написал завещание, написал, что у него гипоксия, и от этого страдает сердце и мозг. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится", - сказала Каплан.
Каплан сказала, что не понимает, что делать дальше для освобождения брата.
"На данный момент я чувствую себя в страшном тупике. Раньше у меня всегда был план: устроить акцию, подать апелляцию, напечатать его рассказы, встретиться с политиками, выступить где-то. А сейчас я вообще не понимаю, что делать дальше", - сказала она.
"Чего мы только не перепробовали, что только не делали. Пока все это совершенно безрезультатно", - добавила сестра Сенцова.
Читайте также: СБУ вызвала на допрос Жириновского
Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
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