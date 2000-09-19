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Раздел: Политика  
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Волкер назвал страны, чьи миротворцы могут отправиться в Донбасс

Волкер назвал страны, чьи миротворцы могут отправиться в ДонбассПо словам Волкера, к миротворческой миссии ООН на Донбассе готовы присоединиться шесть стран.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что шесть стран заявили о готовности присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В интервью Эхо Москвы Волкер отметил, что среди этих стран Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.

"На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", - отметил он.

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По словам спецпредставителя Госдепа, то, как будет организована, где и когда развернута миротворческая миссия на Донбассе - подлежит обсуждению. Но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания - это должны быть настоящие миротворческие силы, которые контролируют ситуацию в области безопасности.
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 Теги: Волкер, Донбасс, миротворцы

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Сегодня, 11:34 » Автор: Богдан Процив
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