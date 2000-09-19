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Волкер назвал страны, чьи миротворцы могут отправиться в Донбасс

Волкер назвал страны, чьи миротворцы могут отправиться в Донбасс

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Волкер рассказал, каким должен быть мандат миротворцев в Донбассе Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине сказал, что миротворческая миссия должна быть широкой в Донбассе.

Волкер подчеркнул необходимость масштабной миротворческой миссии на Донбассе США и Украина предложили разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса.

Волкер: США против участия россиян в миссии ООН в Донбассе Спецпредставитель США по Украине считает, что миссия ООН должна иметь свободу перемещения по Донбассу.

Волкер категорично высказался по вопросу миротворцев на Донбассе По словам спецпредствителя США, вопрос по вводу миротворческой миссии на Донбасс уже окончательно решен.