Раздел: Политика
Волкер назвал страны, чьи миротворцы могут отправиться в Донбасс
По словам Волкера, к миротворческой миссии ООН на Донбассе готовы присоединиться шесть стран.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что шесть стран заявили о готовности присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В интервью Эхо Москвы Волкер отметил, что среди этих стран Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.
"На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", - отметил он.
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По словам спецпредставителя Госдепа, то, как будет организована, где и когда развернута миротворческая миссия на Донбассе - подлежит обсуждению. Но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания - это должны быть настоящие миротворческие силы, которые контролируют ситуацию в области безопасности.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что шесть стран заявили о готовности присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В интервью Эхо Москвы Волкер отметил, что среди этих стран Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.
"На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным", - отметил он.
Читайте также: Украинская сторона хочет перенести из Минска переговоры по Донбассу
По словам спецпредставителя Госдепа, то, как будет организована, где и когда развернута миротворческая миссия на Донбассе - подлежит обсуждению. Но с фундаментальной точки зрения после полного развертывания - это должны быть настоящие миротворческие силы, которые контролируют ситуацию в области безопасности.
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