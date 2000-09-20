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Раздел: Политика  
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Cуд лишил нардепа прав за вождение в нетрезвом состоянии

Cуд лишил нардепа прав за вождение в нетрезвом состоянииПри задержании депутат пытался поменяться местами со своим охранником.

Ленинский районный суд Кропивницкого лишил депутата Верховной Рады Станислава Березкина права на вождение транспортных средств на 1 год и обязать уплатить 10,2 тыс. гривен штрафа за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в решении суда от 19 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Согласно протоколу Национальной полиции, 23 июня в Кропивницком Березкин в пьяном виде управлял автомобилем Mercedes-Benz GL500 4 Matic с признаками алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нарушение речи и координации движений.

Кроме того, депутат в присутствии двух свидетелей отказался от прохождения осмотра на состояние опьянения.

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На записи с полицейского видеорегистратора видно, что сначала за рулем автомобиля находился Березкин. Затем стекло поднялось и, когда снова опустилось, - за рулем сидел уже охранник депутата, а сам Березкин - рядом на переднем пассажирском сиденье.
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 Теги: нардеп, водительские права

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Сегодня, 15:39 » Автор: Богдан Процив
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