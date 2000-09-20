Раздел: Политика
Порошенко встретился с американскими инвесторами
Американские инвесторы готовы увеличивать инвестиции в Украину.
Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Соединенные Штаты встретился с заинтересованными в Украине представителями известных американских компаний.
Об этом сообщает 26 сентября пресс-служба президента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
В частности, на встрече были руководители компаний Holtec, AT & T, IBM Corporation, Boeing International, XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill, Inc., Coca-cola, Pepsico, Citi bank, Greenbrier, а также представители Американо-Украинского делового совета.
В ведомстве президента пишут, что американские бизнесмены заявляют об улучшении бизнес климата, которое позволило не только большим, но и малым и средним международным компаниям чувствовать себя комфортно и вести бизнес в Украине.
"Особое внимание было уделено вопросам приватизации и дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.
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В частности, представители одной из аграрных компаний заявили, что Украина сейчас - самый интересный и самый конкурентный рынок в Европе.
Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Соединенные Штаты встретился с заинтересованными в Украине представителями известных американских компаний.
Об этом сообщает 26 сентября пресс-служба президента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
В частности, на встрече были руководители компаний Holtec, AT & T, IBM Corporation, Boeing International, XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill, Inc., Coca-cola, Pepsico, Citi bank, Greenbrier, а также представители Американо-Украинского делового совета.
В ведомстве президента пишут, что американские бизнесмены заявляют об улучшении бизнес климата, которое позволило не только большим, но и малым и средним международным компаниям чувствовать себя комфортно и вести бизнес в Украине.
"Особое внимание было уделено вопросам приватизации и дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины", - говорится в сообщении.
Читайте также: Порошенко встретился с Дональдом Трампом
В частности, представители одной из аграрных компаний заявили, что Украина сейчас - самый интересный и самый конкурентный рынок в Европе.
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