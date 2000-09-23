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Раздел: Политика  
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Ватикан озвучил позицию относительно автокефалии для Украины

Ватикан озвучил позицию относительно автокефалии для УкраиныСвятой Престол не давал и не намерен давать оценки вопросу создания поместной церкви.

Ватикан прокомментировал заявление министра иностранных дел Павла Климкина о поддержке предоставления автокефалии Украине.

Об этом сообщается на сайте Апостольской нунциатуры (диппредставительство Святого Престола), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Отмечается, что Святой Престол "не давал и не намерен давать никакой оценки вопросу создания Украинской православной поместной церкви".

"Частично исправляя новость, которую вчера дал правительственный источник, где говорится о встрече между архиепископом Полом Ричардом Галлахером... и господином Павлом Климкиным. Апостольская нунциатура в Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым Престолом, для которого вопросы создания единой Украинской православной поместной церкви являются внутренним вопросом православной церкви, относительно которого Святой Престол не оказывал и не намерен предоставлять никакой оценки", - говорится в сообщении.

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Напомним, во вторник Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По итогам встречи он заявил, что Святой Престол поддержал решение Украины о создании единой поместной православной церкви.
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 Теги: Ватикан, томос, УПЦ

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Сегодня, 11:42 » Автор: Богдан Процив
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