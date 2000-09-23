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Раздел: Политика  
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Вакарчук выступил за проведение новой судебной реформы

Вакарчук выступил за проведение новой судебной реформы"Стоит всерьез подумать о привлечении иностранных судей к ведению дел в Украине".

Певец Святослав Вакарчук, заявивший недавно о планах заняться политикой, предложил привлечь иностранных судей к рассмотрению дел в Украине.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он написал в статье на "Украинской правде".

Вакарчук считает необходимой новую кардинальную судебную реформу с полным обновлением судейского корпуса, в ходе которой отбор судей будут осуществлять не Высшая квалификационная комиссия судей, а "те, кому больше доверяет общество": международные эксперты, волонтеры и общественные активисты.

Во-вторых, Вакарчук предложил "всерьез подумать о привлечении авторитетных иностранных судей к ведению дел в Украине".

"Это, в первую очередь, касается хозяйственных дел, а особенно - апелляций и кассаций. Не надо бояться "потери суверенитета", которым так пугают адепты старых порядков. За 27 лет судопроизводства таких "суверенов" мы уже потеряли все, что могли", - пишет он.

В-третьих, следует создать условия, при которых судьи будут бояться заниматься коррупцией.

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"Сначала обновить состав кассационного суда. Он должен получить полное доверие общества. Далее, если какой-то судья первой инстанции будет иметь большое количество дел, возвращенных после кассации, это должно стать основанием для рассмотрения его/ее действий той же ВККС. Если рассмотрение покажет предвзятость или незаконности действий судьи, то его/ее должны немедленно уволить", - подчеркнул Вакарчук.
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 Теги: Вакарчук, судебная реформа

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Сегодня, 11:58 » Автор: Богдан Процив
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