Раздел: Политика
Вакарчук выступил за проведение новой судебной реформы
"Стоит всерьез подумать о привлечении иностранных судей к ведению дел в Украине".
Певец Святослав Вакарчук, заявивший недавно о планах заняться политикой, предложил привлечь иностранных судей к рассмотрению дел в Украине.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он написал в статье на "Украинской правде".
Вакарчук считает необходимой новую кардинальную судебную реформу с полным обновлением судейского корпуса, в ходе которой отбор судей будут осуществлять не Высшая квалификационная комиссия судей, а "те, кому больше доверяет общество": международные эксперты, волонтеры и общественные активисты.
Во-вторых, Вакарчук предложил "всерьез подумать о привлечении авторитетных иностранных судей к ведению дел в Украине".
"Это, в первую очередь, касается хозяйственных дел, а особенно - апелляций и кассаций. Не надо бояться "потери суверенитета", которым так пугают адепты старых порядков. За 27 лет судопроизводства таких "суверенов" мы уже потеряли все, что могли", - пишет он.
В-третьих, следует создать условия, при которых судьи будут бояться заниматься коррупцией.
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"Сначала обновить состав кассационного суда. Он должен получить полное доверие общества. Далее, если какой-то судья первой инстанции будет иметь большое количество дел, возвращенных после кассации, это должно стать основанием для рассмотрения его/ее действий той же ВККС. Если рассмотрение покажет предвзятость или незаконности действий судьи, то его/ее должны немедленно уволить", - подчеркнул Вакарчук.
Певец Святослав Вакарчук, заявивший недавно о планах заняться политикой, предложил привлечь иностранных судей к рассмотрению дел в Украине.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он написал в статье на "Украинской правде".
Вакарчук считает необходимой новую кардинальную судебную реформу с полным обновлением судейского корпуса, в ходе которой отбор судей будут осуществлять не Высшая квалификационная комиссия судей, а "те, кому больше доверяет общество": международные эксперты, волонтеры и общественные активисты.
Во-вторых, Вакарчук предложил "всерьез подумать о привлечении авторитетных иностранных судей к ведению дел в Украине".
"Это, в первую очередь, касается хозяйственных дел, а особенно - апелляций и кассаций. Не надо бояться "потери суверенитета", которым так пугают адепты старых порядков. За 27 лет судопроизводства таких "суверенов" мы уже потеряли все, что могли", - пишет он.
В-третьих, следует создать условия, при которых судьи будут бояться заниматься коррупцией.
Читайте также: Генпрокурор рассказал о «войне» между САП и НАБУ
"Сначала обновить состав кассационного суда. Он должен получить полное доверие общества. Далее, если какой-то судья первой инстанции будет иметь большое количество дел, возвращенных после кассации, это должно стать основанием для рассмотрения его/ее действий той же ВККС. Если рассмотрение покажет предвзятость или незаконности действий судьи, то его/ее должны немедленно уволить", - подчеркнул Вакарчук.
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