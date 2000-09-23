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Раздел: Политика  
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Порошенко прокомментировал скандал с венгерскими паспортами

Порошенко прокомментировал скандал с венгерскими паспортамиВ отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис.

Президент Петр Порошенко требует уважения к суверенитету Украины так же, как Украина уважает суверенитет других государств.

Об этом он заявил в субботу, отвечая на вопрос о том, как может повлиять на украинско-венгерские отношения "паспортный скандал", пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Моя позиция как президента: я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были – на востоке, на западе… Защищая наших граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что с заявлением по выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов выступило Министерство иностранных дел Украины, и подчеркнул, что согласен "с каждой его буквой".

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Как сообщалось, в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. К этому привело видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегово. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил о возможности высылки венгерского консула в Берегово.
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 Теги: Порошенко, Венгрия, скандал

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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