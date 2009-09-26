Раздел: Политика
В СБУ прокомментировали появление данных от Бабченко
Брифинг в СБУ в связи с заявлениями российского журналиста пока не запланирован, отметила спикер ведомства.
В Службе безопасности Украины пока не будут обнародовать какие-либо новые данные, связанные с покушением на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская, комментируя новый пост Бабченко в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
“Эта информация (о признании вины подозреваемым Борисом Германом, - ред.) уже была озвучена на брифинге месяц назад", - сказала она.
Отвечая на вопрос, будет ли СБУ проводить брифинг в ближайшее время и обнародовать какие-то новые детали, она сказала: "Нет, брифинга не будет".
При этом на уточняющий вопрос, читала ли она сегодня последний пост Бабченко, Гитлянская ответила отрицательно.
1 октября 2018 года Бабченко рассказал подробности подготовки своего "покушения" спецслужбами РФ.
29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.
Бориса Германа арестовали 31 мая. 21 августа он признал вину.
1 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ.
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22 августа глава СБУ Василий Грицак утверждал, что у них есть "достаточно доказательств" причастности страны-оккупанта РФ к покушению на жизнь российского журналиста, который проживает в Украине и сейчас находится под ведомственной охраной.
В Службе безопасности Украины пока не будут обнародовать какие-либо новые данные, связанные с покушением на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская, комментируя новый пост Бабченко в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
“Эта информация (о признании вины подозреваемым Борисом Германом, - ред.) уже была озвучена на брифинге месяц назад", - сказала она.
Отвечая на вопрос, будет ли СБУ проводить брифинг в ближайшее время и обнародовать какие-то новые детали, она сказала: "Нет, брифинга не будет".
При этом на уточняющий вопрос, читала ли она сегодня последний пост Бабченко, Гитлянская ответила отрицательно.
1 октября 2018 года Бабченко рассказал подробности подготовки своего "покушения" спецслужбами РФ.
29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.
Бориса Германа арестовали 31 мая. 21 августа он признал вину.
1 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ.
Читайте также: Венгрия прокомментировала внесение в базу «Миротворца» Петера Сийярто
22 августа глава СБУ Василий Грицак утверждал, что у них есть "достаточно доказательств" причастности страны-оккупанта РФ к покушению на жизнь российского журналиста, который проживает в Украине и сейчас находится под ведомственной охраной.
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