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Раздел: Политика  
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На Порошенко подали в суд из-за автокефалии

На Порошенко подали в суд из-за автокефалииОбщественная организация просит суд установить отсутствие полномочий президента вмешиваться в деятельность церкви.

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск к президенту Петру Порошенко относительно обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщается на сайте суда, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Иск поступил от общественной организации Неправительственная организация верховенство права. Подготовительное заседание назначено на 13 ноября.

"Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Томос об автокефалии Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата уже 9-11 октября 2018 года.

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Перед этим в Константинопольском патриархате опубликовали 29-страничную текст Вселенский трон и церковь Украины - говорят документы, в котором обосновывается право Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви.
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 Теги: Порошенко, суд, церковь

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Сегодня, 16:29 » Автор: Богдан Процив
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