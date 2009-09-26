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Раздел: Политика  
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Олланд призвал разместить миротворцев на украино-российской границе

Олланд призвал разместить миротворцев на украино-российской границеВведение миротворцев на Донбассе будет иметь смысл только на границе между Украиной и Россией, убежден экс-президент Франции.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что введение миротворцев на Донбасс будет иметь смысл только на границе между Украиной и Россией. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он заявил вечером в понедельник, 1 октября, в интервью телеканалу Прямой.

В частности, Олланд сказал, что операцию по поддержанию мира воспринимает как предпосылку наличия самого мира.

"По моему мнению, здесь может идти речь только о границе между Россией и Украиной. На любом другом месте миротворческая миссия не будет иметь смысла", - считает он.

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При этом экс-президент Франции отметил, что будет приветствовать любые инициативы, которые могут способствовать введению миротворцев в рамках Минского процесса.
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 Теги: миротворцы, граница

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Сегодня, 09:56 » Автор: Богдан Процив
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