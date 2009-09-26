Раздел: Политика
Олланд призвал разместить миротворцев на украино-российской границе
Введение миротворцев на Донбассе будет иметь смысл только на границе между Украиной и Россией, убежден экс-президент Франции.
Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что введение миротворцев на Донбасс будет иметь смысл только на границе между Украиной и Россией. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он заявил вечером в понедельник, 1 октября, в интервью телеканалу Прямой.
В частности, Олланд сказал, что операцию по поддержанию мира воспринимает как предпосылку наличия самого мира.
"По моему мнению, здесь может идти речь только о границе между Россией и Украиной. На любом другом месте миротворческая миссия не будет иметь смысла", - считает он.
Читайте также: В АП отреагировали на иск в суд из-за обращения о Томосе
При этом экс-президент Франции отметил, что будет приветствовать любые инициативы, которые могут способствовать введению миротворцев в рамках Минского процесса.
Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что введение миротворцев на Донбасс будет иметь смысл только на границе между Украиной и Россией. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он заявил вечером в понедельник, 1 октября, в интервью телеканалу Прямой.
В частности, Олланд сказал, что операцию по поддержанию мира воспринимает как предпосылку наличия самого мира.
"По моему мнению, здесь может идти речь только о границе между Россией и Украиной. На любом другом месте миротворческая миссия не будет иметь смысла", - считает он.
Читайте также: В АП отреагировали на иск в суд из-за обращения о Томосе
При этом экс-президент Франции отметил, что будет приветствовать любые инициативы, которые могут способствовать введению миротворцев в рамках Минского процесса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
31
0
Также советуем посмотреть
- О бензине и дешевом газе в мышеловке
- За сутки на Донбассе уничтожены четыре боевика
- Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия
- Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
- Пережить понедельник: подборка отличных анекдотов на вечер
- Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула
- Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
- Типичные российские города в уморительных фотках
- Приколы от офисных работников с хорошей фантазией
- Верный друг: кролик прославился, помогая кошке выбраться из ловушки
- На Донбассе подорвался БТР с террористами, - ГУР
- Сеть насмешила реакция собаки на «наказание» хозяина
- Кто станет президентом Украины
- Японцы нашли лифту нелепое применение
- Тимошенко как официальный представитель Газпрома
- Медведица оставила американца без посылки
- Тимошенко, Газпром та інтереси Кремля
- Странный мотылек стал новым интернет-мемом
- Сеть озадачила странная детская задачка
- Про синхронізацію роботи Луганської ТЕС
- Дело не в том, что экономика России рухнет
- Соцсети подняли на смех книгу «мудростей от Путина»
- Переговоры с МВФ имени Шредингера
- Поклонникам боев без правил пришлось смотреть мультик о свинке Пеппе
- Что показала акция «Ночь на Банковой»
- В Николаеве директор рынка избил депутата
- Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами
- Ликвидация «Нафтогаза» и Тимошенко
- На Донетчине построили 190-метровую телевышку
- Сеть насмешил Путин, «зачитавшийся» томиком Пушкина
Оставьте свой комментарий