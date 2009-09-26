Раздел: Политика
Началось очередное заседание Контактной группы по Донбассу
Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.
В столице Беларуси началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.
За последние две недели произошло два важных события, связанных с ТКГ.
Во-первых, посол Украины при ООН инициировал перенос переговоров из Беларуси в другую страну. Владимир Ельченко заявил о необходимости перенести площадку переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу из-за позиции делегации Беларуси при ООН, которая хронически голосует против любых идей и предложений Украины.
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Во-вторых, появилась информация, что сегодняшнее заседание может стать последним для представителя Украины Леонида Кучмы.
В столице Беларуси началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.
За последние две недели произошло два важных события, связанных с ТКГ.
Во-первых, посол Украины при ООН инициировал перенос переговоров из Беларуси в другую страну. Владимир Ельченко заявил о необходимости перенести площадку переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу из-за позиции делегации Беларуси при ООН, которая хронически голосует против любых идей и предложений Украины.
Читайте также: Нардепы намерены выполнить требования националистов
Во-вторых, появилась информация, что сегодняшнее заседание может стать последним для представителя Украины Леонида Кучмы.
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