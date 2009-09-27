Раздел: Политика
Климкин предложил обговорить вопрос двойного гражданства в Украине
При этом глава МИДа считает двойное российско-украинское гражданство неприемлемым.
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он написал в своей статье для "ЕвроПравды".
"Все мы прекрасно понимаем, что в Украине десятки или даже сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран. И это не только этнические венгры. Думаю, следует провести и дискуссию об отношении государства к этой многочисленной группе соотечественников", - отметил Климкин.
Глава МИДа убежден, что можно найти решение, которое не повредит людям с двойным гражданством, а, наоборот, освободит их от необходимости его скрывать.
"Дискуссию не для того, чтобы ухудшить их положение или заклеймить их как предателей, а для того, чтобы разумно решить правовую и не только коллизию", - пояснил Климкин.
При этом он подчеркнул, что в условиях агрессии России против Украины проблема двойного российско-украинского гражданства должна рассматриваться отдельно.
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"Я лично считаю его принципиально неприемлемым. Собственно говоря, само решение о единственном гражданстве в Украине было когда-то принято прежде всего как предохранитель от возможного влияния России на только что провозглашенную независимую Украину. Сегодня же, когда Москва ведет против нас вооруженную агрессию, такая мотивация нивелируется: если Украина и захочет рассмотреть возможность ограниченного применения двойного гражданства, то это в принципе больше не должно касаться России", - написал Климкин.
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он написал в своей статье для "ЕвроПравды".
"Все мы прекрасно понимаем, что в Украине десятки или даже сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран. И это не только этнические венгры. Думаю, следует провести и дискуссию об отношении государства к этой многочисленной группе соотечественников", - отметил Климкин.
Глава МИДа убежден, что можно найти решение, которое не повредит людям с двойным гражданством, а, наоборот, освободит их от необходимости его скрывать.
"Дискуссию не для того, чтобы ухудшить их положение или заклеймить их как предателей, а для того, чтобы разумно решить правовую и не только коллизию", - пояснил Климкин.
При этом он подчеркнул, что в условиях агрессии России против Украины проблема двойного российско-украинского гражданства должна рассматриваться отдельно.
Читайте также: Сын Януковича хотел устроить беспорядки на Банковой, - СБУ
"Я лично считаю его принципиально неприемлемым. Собственно говоря, само решение о единственном гражданстве в Украине было когда-то принято прежде всего как предохранитель от возможного влияния России на только что провозглашенную независимую Украину. Сегодня же, когда Москва ведет против нас вооруженную агрессию, такая мотивация нивелируется: если Украина и захочет рассмотреть возможность ограниченного применения двойного гражданства, то это в принципе больше не должно касаться России", - написал Климкин.
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