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Раздел: Политика  
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НАТО помогает Украине создать центр реагирования на киберугрозы

НАТО помогает Украине создать центр реагирования на киберугрозыФинансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс помогает в создании на территории Украины центра по защите киберпространства от вмешательства и взлома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"В настоящее время НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться, вторгнуться или взломать их киберсети", - заявил Столтенберг.

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Пресс-служба альянса сообщает, что финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО.
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 Теги: НАТО, киберзащита

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Сегодня, 11:04 » Автор: Богдан Процив
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