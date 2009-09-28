Раздел: Политика
НАТО помогает Украине создать центр реагирования на киберугрозы
Финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс помогает в создании на территории Украины центра по защите киберпространства от вмешательства и взлома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"В настоящее время НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться, вторгнуться или взломать их киберсети", - заявил Столтенберг.
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Пресс-служба альянса сообщает, что финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс помогает в создании на территории Украины центра по защите киберпространства от вмешательства и взлома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"В настоящее время НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться, вторгнуться или взломать их киберсети", - заявил Столтенберг.
Читайте также: В Украине вступили в силу изменения в Таможенный кодекс
Пресс-служба альянса сообщает, что финансирование этого проекта предоставляет целевой фонд киберзащиты НАТО.
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