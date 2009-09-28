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Раздел: Политика  
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МИД объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата

МИД объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-гратаОн должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

В Министерстве иностранных дел Украины послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню в четверг, 4 октября, вручили ноту с информацией, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов. Об этом соощается сайте украинского МИД, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что такие меры приняты в соответствии со статьей 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица.

Ранее появилось видео, снятое в консульстве в Берегово, на котором видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.

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Глава МИД Климкин заявил, что венгерский консул будет лишен аккредитации и вскоре покинет Украину. Будапешт грозит ответной высылкой украинского консула.
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 Теги: консул, нон-грата

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Сегодня, 12:55 » Автор: Богдан Процив
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