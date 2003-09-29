Венгрия объявила о высылке консула Украины

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Климкин дал Венгрии неделю, чтобы отозвать консула Венгерского дипломата на Закарпатье вышлют через неделю, если Будапешт сам его не отзовет.

Скандал из-за выдачи венгерских паспортов в Берегово набирает обороты Если Киев пойдет на высылку венгерского консула после скандала с выдачей паспортов в Берегово, то Будапешт сделает аналогичный ответ.