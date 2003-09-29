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Раздел: Политика  
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Венгрия объявила о высылке консула Украины

Венгрия объявила о высылке консула УкраиныПо словам Сийярто, у украинского консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть территорию Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины в ответ на высылку Киевом венгерского консула из Берегово.

По словам Сийярто, у украинского консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть территорию Венгрии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Украина продолжает обострять конфликт", - цитирует Сийярто HVG.hu.

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4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. Высылка консула связана с раздачей венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово.
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 Теги: Венгрия, консул

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Сегодня, 14:46 » Автор: Богдан Процив
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