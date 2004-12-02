Раздел: Политика
Гройсман заявил об укрупнении районов в Украине
Премьер-министр анонсировал укрупнение районов в Украине с целью создания около 100 таких административно-территориальных единиц.
В Украине путем укрупнения должно быть создано около 100 районов. Об этом в среду, 5 декабря, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Форуме местного самоуправления в Киеве, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Нам надо сформировать новые способные районы, потому что мы понимаем проблематику, когда создаются общины, и районы являются разные по количеству, по возможностям. Однозначно, нам нужно будет делать укрупнение районов, и это совершенно нормальный и неотвратимой путь. Мы должны сделать около 100 районов в стране", - отметил глава правительства.
По его словам, укрупнение районов в Украине - это "не вопрос количества, а вопрос качества".
По мнению премьера, лучше иметь 100 районов с "качественными" полномочиями, финансовыми ресурсами, с властью, которая будет "адекватно" воспринимать запросы граждан и принимать решения.
К тому же, добавил Гройсман, в Украине должны быть созданы 1600 объединенных территориальных общин.
Как известно, по состоянию на 1 января 2007 года в Украине насчитывалось 490 районов (без районов в городах).
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Районы Украины - это административно-территориальные единицы второго порядка. Они входят в состав автономной республики, областей или городов государственного значения. Города областного значения также могут делиться на районы в городах, которые являются административными единицами третьего порядка.
В Украине путем укрупнения должно быть создано около 100 районов. Об этом в среду, 5 декабря, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Форуме местного самоуправления в Киеве, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Нам надо сформировать новые способные районы, потому что мы понимаем проблематику, когда создаются общины, и районы являются разные по количеству, по возможностям. Однозначно, нам нужно будет делать укрупнение районов, и это совершенно нормальный и неотвратимой путь. Мы должны сделать около 100 районов в стране", - отметил глава правительства.
По его словам, укрупнение районов в Украине - это "не вопрос количества, а вопрос качества".
По мнению премьера, лучше иметь 100 районов с "качественными" полномочиями, финансовыми ресурсами, с властью, которая будет "адекватно" воспринимать запросы граждан и принимать решения.
К тому же, добавил Гройсман, в Украине должны быть созданы 1600 объединенных территориальных общин.
Как известно, по состоянию на 1 января 2007 года в Украине насчитывалось 490 районов (без районов в городах).
Читайте также: Местные выборы в областях с военных положением невозможны, - Парубий
Районы Украины - это административно-территориальные единицы второго порядка. Они входят в состав автономной республики, областей или городов государственного значения. Города областного значения также могут делиться на районы в городах, которые являются административными единицами третьего порядка.
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