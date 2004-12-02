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Замглавы Минобороны США прибыла в Киев
Заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в Киев для обсуждения модернизации украинской армии и агрессии РФ.
Заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в Киев для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения агрессии России. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщило посольство США в Украине в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Приветствуем замминистра обороны США Лауру Купер в Киеве, куда она прибыла для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и безрассудной агрессии России", - говорится в сообщении.
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Заместитель министра обороны США Лаура Купер прибыла в Киев для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения агрессии России. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщило посольство США в Украине в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Приветствуем замминистра обороны США Лауру Купер в Киеве, куда она прибыла для проведения консультаций с украинскими чиновниками по модернизации украинских вооруженных сил и обсуждения неприемлемой и безрассудной агрессии России", - говорится в сообщении.
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