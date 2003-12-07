Раздел: Политика
Порошенко рассказал, как Варфоломею угрожают из Москвы
Вселенскому патриарху приходится терпеть давление.
Президент Петр Порошенко заявляет, что вселенскому патриарху Варфоломею угрожают из Москвы в связи с созданием Украинской автокефальной церкви, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
Об этом он заявил в субботу во Львовской области во время участия в торжественном собрании по случаю 150-летия общества "Просвита", сообщает пресс-служба президента.
По словам Порошенко, в вопросе предоставления Украине томоса об автокефалии и государство, и он как президент свое дело сделали.
"Возможно даже больше, чем могли", - добавил он, отметив, что и патриарх Варфоломей свое дело сделал.
"Возможно даже больше, чем мог, учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы", - также подчеркнул президент.
Порошенко также считает, что целесообразно было бы снять пару кинолент о создании поместной Украинской православной церкви.
Читайте также: Захарова заявила, что украинские власти пытаются принести в жертву религиозный мир
"Отечественное кино возрождается и оно возрождается именно на украинском языке. И это возможно благодаря финансовой поддержке государства. Особые усилия мы прилагаем для создания патриотических фильмов. Нам есть о чем снимать, есть Герои украинского войска, искренность и открытость украинских волонтеров. Есть поступки украинских граждан вселенского масштаба. Неплохо было бы снять, и я мечтаю и молюсь об этом, пару кинолент о создании новой поместной Украинской православной церкви", - цитирует президента Укринформ.
Президент Петр Порошенко заявляет, что вселенскому патриарху Варфоломею угрожают из Москвы в связи с созданием Украинской автокефальной церкви, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
Об этом он заявил в субботу во Львовской области во время участия в торжественном собрании по случаю 150-летия общества "Просвита", сообщает пресс-служба президента.
По словам Порошенко, в вопросе предоставления Украине томоса об автокефалии и государство, и он как президент свое дело сделали.
"Возможно даже больше, чем могли", - добавил он, отметив, что и патриарх Варфоломей свое дело сделал.
"Возможно даже больше, чем мог, учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы", - также подчеркнул президент.
Порошенко также считает, что целесообразно было бы снять пару кинолент о создании поместной Украинской православной церкви.
Читайте также: Захарова заявила, что украинские власти пытаются принести в жертву религиозный мир
"Отечественное кино возрождается и оно возрождается именно на украинском языке. И это возможно благодаря финансовой поддержке государства. Особые усилия мы прилагаем для создания патриотических фильмов. Нам есть о чем снимать, есть Герои украинского войска, искренность и открытость украинских волонтеров. Есть поступки украинских граждан вселенского масштаба. Неплохо было бы снять, и я мечтаю и молюсь об этом, пару кинолент о создании новой поместной Украинской православной церкви", - цитирует президента Укринформ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
123
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли фото Трампа и Мэй
- Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
- Минутка позитива: мультик о любви и дружбе, поднимающий настроение
- Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
- Сеть повеселила свежая карикатура на Путина
- Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"
- Курьезные снимки, сделанные в нужный момент
- Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
- В Киеве видели "летающую тарелку" у метро
- Англичанка хочет взять на работу вора для своего магазина
- Уморительные анкеты на сайте знакомств
- Начните день с позитива: подборка смешных анекдотов
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
Оставьте свой комментарий