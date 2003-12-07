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Раздел: Политика  
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Порошенко рассказал, как Варфоломею угрожают из Москвы

Порошенко рассказал, как Варфоломею угрожают из МосквыВселенскому патриарху приходится терпеть давление.

Президент Петр Порошенко заявляет, что вселенскому патриарху Варфоломею угрожают из Москвы в связи с созданием Украинской автокефальной церкви, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.

Об этом он заявил в субботу во Львовской области во время участия в торжественном собрании по случаю 150-летия общества "Просвита", сообщает пресс-служба президента.

По словам Порошенко, в вопросе предоставления Украине томоса об автокефалии и государство, и он как президент свое дело сделали.

"Возможно даже больше, чем могли", - добавил он, отметив, что и патриарх Варфоломей свое дело сделал.

"Возможно даже больше, чем мог, учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы", - также подчеркнул президент.

Порошенко также считает, что целесообразно было бы снять пару кинолент о создании поместной Украинской православной церкви.

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"Отечественное кино возрождается и оно возрождается именно на украинском языке. И это возможно благодаря финансовой поддержке государства. Особые усилия мы прилагаем для создания патриотических фильмов. Нам есть о чем снимать, есть Герои украинского войска, искренность и открытость украинских волонтеров. Есть поступки украинских граждан вселенского масштаба. Неплохо было бы снять, и я мечтаю и молюсь об этом, пару кинолент о создании новой поместной Украинской православной церкви", - цитирует президента Укринформ.
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 Теги: Порошенко, угрозы, Варфоломей

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Сегодня, 18:07 » Автор: Алена Шимко
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