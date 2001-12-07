Раздел: Политика
Адвокат рассказал о состоянии Сенцова
Сенцов находится в тюремной больнице на лечении.
У незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" внутренних органов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Эхо Москвы".
По словам адвоката, длительная голодовка политзаключенного не прошла бесследно: у него обнаружены "органические изменения сердца, печени и почек".
"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100%-ные прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается и когда закончится - неизвестно", - отметил Динзе.
По его словам, Сенцов находится в тюремной больнице на лечении, при этом продолжает вести переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.
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Ранее российский режиссер Аскольд Куров сообщал, что Сенцов "идет на поправку после прекращения голодовки, но до сих пор находится в медсанчасти колонии", где за ним следят врачи.
У незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" внутренних органов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Эхо Москвы".
По словам адвоката, длительная голодовка политзаключенного не прошла бесследно: у него обнаружены "органические изменения сердца, печени и почек".
"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100%-ные прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается и когда закончится - неизвестно", - отметил Динзе.
По его словам, Сенцов находится в тюремной больнице на лечении, при этом продолжает вести переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.
Читайте также: Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
Ранее российский режиссер Аскольд Куров сообщал, что Сенцов "идет на поправку после прекращения голодовки, но до сих пор находится в медсанчасти колонии", где за ним следят врачи.
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