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Раздел: Политика  
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Адвокат рассказал о состоянии Сенцова

Адвокат рассказал о состоянии СенцоваСенцов находится в тюремной больнице на лечении.

У незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" внутренних органов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Эхо Москвы".

По словам адвоката, длительная голодовка политзаключенного не прошла бесследно: у него обнаружены "органические изменения сердца, печени и почек".

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100%-ные прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается и когда закончится - неизвестно", - отметил Динзе.

По его словам, Сенцов находится в тюремной больнице на лечении, при этом продолжает вести переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.

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Ранее российский режиссер Аскольд Куров сообщал, что Сенцов "идет на поправку после прекращения голодовки, но до сих пор находится в медсанчасти колонии", где за ним следят врачи.
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 Теги: Адвокат, Сенцов

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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