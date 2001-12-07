Раздел: Политика
ЕС ввел санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе
Министры иностранных дел стран ЕС поддержали введение запрета на выдачу виз и замораживание активов в отношении 9 человек.
Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против девяти организаторов "выборов" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов в отношении 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию "выборов" на востоке Украины. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС около полудня", - сообщил он.
Напомним, 11 ноября прошли "выборы" в "ДНР" и "ЛНР". При этом Украина отказалась признать результаты голосования. Нелегитимными их назвали также в ЕС и США.
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В Москве проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".
Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против девяти организаторов "выборов" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов в отношении 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию "выборов" на востоке Украины. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС около полудня", - сообщил он.
Напомним, 11 ноября прошли "выборы" в "ДНР" и "ЛНР". При этом Украина отказалась признать результаты голосования. Нелегитимными их назвали также в ЕС и США.
Читайте также: Поместная церковь может получить томос 25 декабря или 6 января
В Москве проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".
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