» » ЕС ввел санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе
Раздел: Политика  
0

ЕС ввел санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе

ЕС ввел санкции против организаторов псевдовыборов на ДонбассеМинистры иностранных дел стран ЕС поддержали введение запрета на выдачу виз и замораживание активов в отношении 9 человек.

Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против девяти организаторов "выборов" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов в отношении 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию "выборов" на востоке Украины. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС около полудня", - сообщил он.

Напомним, 11 ноября прошли "выборы" в "ДНР" и "ЛНР". При этом Украина отказалась признать результаты голосования. Нелегитимными их назвали также в ЕС и США.

Читайте также: Поместная церковь может получить томос 25 декабря или 6 января

В Москве проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Евросоюз, санкции, ЛДНР

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:04 » Автор: Богдан Процив
     48
     0

Похожие новости по теме

Послы ЕС одобрили санкции против организаторов «выборов» на Донбассе Послы ЕС одобрили санкции против организаторов «выборов» на Донбассе

Под новые ограничения попадут девять человек.

ЕС вводит новые антироссийские санкции ЕС вводит новые антироссийские санкции

Персональные ограничительные меры будут введены против пяти человек, причастных к проведению незаконных выборов в Крыму.

ЕС продлит санкции против России ЕС продлит санкции против России

ЕС намерен продлит санкции против 150 человек и 37 организаций, угрожающих суверенитету Украины.

Евросоюз продлил санкции против экс-президента и его окружения Евросоюз продлил санкции против экс-президента и его окружения

Официальное сообщение относительно санкций будет опубликовано в журнале ЕС в пятницу.

Эштон: ЕС одобрил санкции против украинских чиновников Эштон: ЕС одобрил санкции против украинских чиновников

Замораживание активов и визовые ограничения - именно такие санкции применяют против украинских чиновников.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх