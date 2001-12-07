Раздел: Политика
Если не будет вторжения РФ, ограничений прав и свобод не произойдет, - Порошенко
Президент подчеркнул, что "РФ несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях".
В связи с введением военного положения в 10 областях Украины никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет, если не будет открытого вторжения страны-агрессора России. Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем обращении по случаю международного дня прав человека, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция - никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет", - говорится в обращении.
Президент сказал, что именно Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях.
Читайте также: Доказательства преступлений РФ против украинцев передадут в Гаагу, - Порошенко
"Об этом говорится в большинстве международных документов, принятых авторитетными международными организациями, в частности такими, как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская Ассамблея Совета Европы. Соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений РФ против Украины и наших сограждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге", - отмечается в обращении.
В связи с введением военного положения в 10 областях Украины никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет, если не будет открытого вторжения страны-агрессора России. Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем обращении по случаю международного дня прав человека, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция - никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет", - говорится в обращении.
Президент сказал, что именно Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях.
Читайте также: Доказательства преступлений РФ против украинцев передадут в Гаагу, - Порошенко
"Об этом говорится в большинстве международных документов, принятых авторитетными международными организациями, в частности такими, как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская Ассамблея Совета Европы. Соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений РФ против Украины и наших сограждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге", - отмечается в обращении.
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