Если не будет вторжения РФ, ограничений прав и свобод не произойдет, - Порошенко

Президент подчеркнул, что "РФ несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях".



В связи с введением военного положения в 10 областях Украины никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет, если не будет открытого вторжения страны-агрессора России. Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем обращении по случаю международного дня прав человека, передает интернет-издание



"Если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция - никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет", - говорится в обращении.



Президент сказал, что именно Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях.



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"Об этом говорится в большинстве международных документов, принятых авторитетными международными организациями, в частности такими, как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская Ассамблея Совета Европы. Соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений РФ против Украины и наших сограждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге", - отмечается в обращении. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В связи с введением военного положения в 10 областях Украины никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет, если не будет открытого вторжения страны-агрессора России. Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем обращении по случаю международного дня прав человека, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net "Если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция - никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет", - говорится в обращении.Президент сказал, что именно Россия несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях."Об этом говорится в большинстве международных документов, принятых авторитетными международными организациями, в частности такими, как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская Ассамблея Совета Европы. Соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений РФ против Украины и наших сограждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге", - отмечается в обращении.





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