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Марчук рассказал о двух вариантах обмена пленными

Марчук рассказал о двух вариантах обмена пленнымиУкраинская сторона будет предлагать два варианта освобождения заключенных и пленных по формуле 23 на 23 или 66 на 19.

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 19 декабря украинская сторона будет предлагать два варианта освобождения заключенных и пленных по формуле 23 на 23 или 66 на 19.

Об этом заявил в выступлении на презентации аналитического исследования по лучших практик противодействия подрывной деятельности России против Украины представитель Украины в ТКГ на Минских переговорах Евгений Марчук, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, такой вариант обмена готов к 27 декабря.

"Мы это официально предложили на заседании 4 декабря. Не соглашается Россия. Мы снова будем вносить (это предложение - ред.) 19 декабря, когда будет 101-й раунд переговоров в Минске, последний в этом году", - сказал Марчук.

Он добавил, что также официально предложил провести отдельное заседание, на котором по каждому пункту проанализировать минские документы.

"Возьмем каждый из них. Вы там нас обвиняете - давайте обсудим. У нас есть предложения - давайте обсудим", - отметил Марчук.

Он напомнил, что патрули ОБСЕ в течение четырех лет не имеют доступа к определенным регионам, чтобы проконтролировать отвод оттуда тяжелых вооружений, созданная зона безопасности вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы, кроме того, линия столкновения де-факто наполовину не совпадает с согласованной всеми сторонами , которые подписали Минские договоренности.

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По убеждению Марчука, это свидетельствует о том, что Украина имеет достаточный информационный ресурс по Минскому процессу, который надо активно использовать и доводить до влиятельных фигур на Западе, "чтобы было понимание, что реально происходит на востоке Украины".
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 Теги: Марчук, Обмен пленными

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Сегодня, 12:47 » Автор: Богдан Процив
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