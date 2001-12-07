Раздел: Политика
Украинский консул посетил шестерых пленных моряков
Сегодня консул посетил шесть моряков.
Украинский консул 11 декабря посетил в московском СИЗО шесть военнослужащих ВМС ВСУ, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Сегодня консул посетил шесть моряков. По его информации, состояние здоровья ребят удовлетворительное. Настроены оптимистично, надеются на скорое возвращение в Украину", - отметил он.
Дипломат добавил, что на среду, 12 декабря, планируется встреча консула еще с пятью моряками.
"Решаем комплекс вопросов по обеспечению защиты их прав как военнопленных", - рассказал Кирилич.
Российский адвокат Николай Полозов также рассказал, что во вторник, наконец, встретился с военнопленным украинским моряком Денисом Гриценко, общение проходило в следственном управлении ФСБ, которое находится вплотную к СИЗО "Лефортово".
Читайте также: Курсанты ВМС поддержали пленных украинских моряков. Видео
"Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным", - добавил Полозов.
Украинский консул 11 декабря посетил в московском СИЗО шесть военнослужащих ВМС ВСУ, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Сегодня консул посетил шесть моряков. По его информации, состояние здоровья ребят удовлетворительное. Настроены оптимистично, надеются на скорое возвращение в Украину", - отметил он.
Дипломат добавил, что на среду, 12 декабря, планируется встреча консула еще с пятью моряками.
"Решаем комплекс вопросов по обеспечению защиты их прав как военнопленных", - рассказал Кирилич.
Российский адвокат Николай Полозов также рассказал, что во вторник, наконец, встретился с военнопленным украинским моряком Денисом Гриценко, общение проходило в следственном управлении ФСБ, которое находится вплотную к СИЗО "Лефортово".
Читайте также: Курсанты ВМС поддержали пленных украинских моряков. Видео
"Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным", - добавил Полозов.
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