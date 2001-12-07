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Раздел: Политика  
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Украинский консул посетил шестерых пленных моряков

Украинский консул посетил шестерых пленных моряковСегодня консул посетил шесть моряков.

Украинский консул 11 декабря посетил в московском СИЗО шесть военнослужащих ВМС ВСУ, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Сегодня консул посетил шесть моряков. По его информации, состояние здоровья ребят удовлетворительное. Настроены оптимистично, надеются на скорое возвращение в Украину", - отметил он.

Дипломат добавил, что на среду, 12 декабря, планируется встреча консула еще с пятью моряками.

"Решаем комплекс вопросов по обеспечению защиты их прав как военнопленных", - рассказал Кирилич.

Российский адвокат Николай Полозов также рассказал, что во вторник, наконец, встретился с военнопленным украинским моряком Денисом Гриценко, общение проходило в следственном управлении ФСБ, которое находится вплотную к СИЗО "Лефортово".

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"Никаким преступником Денис Гриценко себя не признает. На очередном допросе он заявил под протокол, что является военнопленным", - добавил Полозов.
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 Теги: Украинский консул, моряки

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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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