Раздел: Политика
Нардепы намерены улучшить условия растаможки «евроблях»
Таможня не будет вмешиваться в оценку стоимости автомобилей на еврономерах при растаможке, заявила нардеп.
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики совместно с Минфином подготовили изменения во временный порядок оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина в Facebook в среду, 12 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По ее словам, эти изменения должны, прежде всего, решить проблему корректирования таможенными органами стоимости транспортных средств, в отношении которых совершается таможенное оформление.
"Вмешательство в методику определения таможенной стоимости транспортных средств привело к огромным очередям на таможнях, тем самым не позволяя собственникам авто на иностранных номерах как можно скорее растаможить свои авто в льготный период", - пояснила Южанина.
Нардеп отметила, что после принятия изменений ГФС не сможет корректировать таможенную стоимость автомобиля, если владелец авто предоставит официальные документы, подтверждающие заявленную стоимость транспортного средства. К ним относятся, в частности, банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны-отправления.
Читайте также: Порошенко будет присутствовать на объединительном Соборе
"В противном случае таможенные органы имеют право проверить достоверность заявленной стоимости авто. Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней регистрации авто. В случае если стоимость авто, по которому осуществляется таможенное оформление, равна или выше нижней границы диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже - таможенная стоимость авто будет устанавливаться не выше уровня нижней границы такого диапазона", - поянила Южанина.
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики совместно с Минфином подготовили изменения во временный порядок оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина в Facebook в среду, 12 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По ее словам, эти изменения должны, прежде всего, решить проблему корректирования таможенными органами стоимости транспортных средств, в отношении которых совершается таможенное оформление.
"Вмешательство в методику определения таможенной стоимости транспортных средств привело к огромным очередям на таможнях, тем самым не позволяя собственникам авто на иностранных номерах как можно скорее растаможить свои авто в льготный период", - пояснила Южанина.
Нардеп отметила, что после принятия изменений ГФС не сможет корректировать таможенную стоимость автомобиля, если владелец авто предоставит официальные документы, подтверждающие заявленную стоимость транспортного средства. К ним относятся, в частности, банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны-отправления.
Читайте также: Порошенко будет присутствовать на объединительном Соборе
"В противном случае таможенные органы имеют право проверить достоверность заявленной стоимости авто. Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней регистрации авто. В случае если стоимость авто, по которому осуществляется таможенное оформление, равна или выше нижней границы диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже - таможенная стоимость авто будет устанавливаться не выше уровня нижней границы такого диапазона", - поянила Южанина.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Также советуем посмотреть
- І знову про російський бізнес в Україні
- Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего
- Парень высмеял девушек с длинными ногтями
- Состояние раненого моряка Артеменко улучшилось
- Кабмин создал Государственную социальную службу
- Чи отримають відповідь у прямому ефірі 46 нардепів
- В Турции кот стал «жертвой» наглого ограбления
- Укрзализныця объявила о запуске поезда Львов-Перемышль
- Уничтожен снайпер, подозреваемый в убийстве Слипака
- Про «нову» російську базу на Донбасі
- Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну
- На всякий случай напоминаю: Сеть насмешил новый мем
- Главный секрет России
- На въездах в Киев введут ограничения для движения грузовиков
- В Сети подняли на смех новые фейки о «зверствах» ВСУ
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
- На Крым обрушился снегопад: часть полуострова осталась без света
- Телепортировался: вечер в баре закончился для румына в Лондоне
- Почему украинцам не удается сложить слово «счастье»
- Американец из-за нелепой случайности выиграл «круглую сумму»
- В традициях Уго Чавеса
- Сеть насмешило «противостояние» кота с беговой дорожкой
- Россия – это мой враг
- В ГФС отреагировали на обещание Насирова выйти на работу
- Стало известно, почему Goggle считает Трампа «идиотом»
Оставьте свой комментарий