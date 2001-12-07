» » Нардепы намерены улучшить условия растаможки «евроблях»
Раздел: Политика  
0

Нардепы намерены улучшить условия растаможки «евроблях»

Нардепы намерены улучшить условия растаможки «евроблях»Таможня не будет вмешиваться в оценку стоимости автомобилей на еврономерах при растаможке, заявила нардеп.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики совместно с Минфином подготовили изменения во временный порядок оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина в Facebook в среду, 12 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По ее словам, эти изменения должны, прежде всего, решить проблему корректирования таможенными органами стоимости транспортных средств, в отношении которых совершается таможенное оформление.

"Вмешательство в методику определения таможенной стоимости транспортных средств привело к огромным очередям на таможнях, тем самым не позволяя собственникам авто на иностранных номерах как можно скорее растаможить свои авто в льготный период", - пояснила Южанина.

Нардеп отметила, что после принятия изменений ГФС не сможет корректировать таможенную стоимость автомобиля, если владелец авто предоставит официальные документы, подтверждающие заявленную стоимость транспортного средства. К ним относятся, в частности, банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны-отправления.

Читайте также: Порошенко будет присутствовать на объединительном Соборе

"В противном случае таможенные органы имеют право проверить достоверность заявленной стоимости авто. Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней регистрации авто. В случае если стоимость авто, по которому осуществляется таможенное оформление, равна или выше нижней границы диапазона стоимости аналогичного транспортного средства без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже - таможенная стоимость авто будет устанавливаться не выше уровня нижней границы такого диапазона", - поянила Южанина.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:00 » Автор: Богдан Процив
     0
     0

Похожие новости по теме

Комитет ВР предложил растаможить «евробляхи» за 3 месяца со скидкой Комитет ВР предложил растаможить «евробляхи» за 3 месяца со скидкой

Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал инициативу установить срок для льготного растамаживания евроблях.

В Раде отложили законопроект о «евробляхах» В Раде отложили законопроект о «евробляхах»

Рассмотрение в Раде может состояться не ранее ноября.

Законопроекты о «евробляхах» не готовы ко второму чтению, - Южанина Законопроекты о «евробляхах» не готовы ко второму чтению, - Южанина

Поправки вынесут в сессионный зал не раньше начала ноября.

Рада проголосовала «автомобильные» законопроекты Рада проголосовала «автомобильные» законопроекты

Депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей.

В Раде раскрыли подробности закона о еврономерах В Раде раскрыли подробности закона о еврономерах

Законопроект для решения проблемы авто на еврономерах уже готов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх