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Раздел: Политика  
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Порошенко провел переговоры с генсеком НАТО

Порошенко провел переговоры с генсеком НАТОУкраина поддерживает открытие миссии НАТО в Азовском море, которая обеспечит безопасность в регионе.

НАТО будет обеспечивать безопасность в акватории Азовского моря. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

По словам украинского лидера, Альянс обеспечит безопасность в регионе, что сейчас необходимо Украине.

"НАТО, как мы уже договорились, будут следить за делами в Азовском море и будут обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно", – сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает открытие миссии НАТО в Азовском море.

"Мы поддерживаем открытие миссии НАТО в Азовском море для того, чтобы обеспечить лучшее понимание ситуации во всем регионе. Это очень важно, что Украина будет принимать участие в программе RASP, и мы принимаем эту поддержку для повышения безопасности на территории Азовского моря", – заявил президент.

Он также добавил, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море.

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"Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе", – сказал Порошенко.
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 Теги: Порошенко, НАТО

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Сегодня, 14:51 » Автор: Богдан Процив
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