Раздел: Политика
Порошенко провел переговоры с генсеком НАТО
Украина поддерживает открытие миссии НАТО в Азовском море, которая обеспечит безопасность в регионе.
НАТО будет обеспечивать безопасность в акватории Азовского моря. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По словам украинского лидера, Альянс обеспечит безопасность в регионе, что сейчас необходимо Украине.
"НАТО, как мы уже договорились, будут следить за делами в Азовском море и будут обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно", – сказал Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает открытие миссии НАТО в Азовском море.
"Мы поддерживаем открытие миссии НАТО в Азовском море для того, чтобы обеспечить лучшее понимание ситуации во всем регионе. Это очень важно, что Украина будет принимать участие в программе RASP, и мы принимаем эту поддержку для повышения безопасности на территории Азовского моря", – заявил президент.
Он также добавил, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море.
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"Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе", – сказал Порошенко.
НАТО будет обеспечивать безопасность в акватории Азовского моря. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По словам украинского лидера, Альянс обеспечит безопасность в регионе, что сейчас необходимо Украине.
"НАТО, как мы уже договорились, будут следить за делами в Азовском море и будут обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно", – сказал Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает открытие миссии НАТО в Азовском море.
"Мы поддерживаем открытие миссии НАТО в Азовском море для того, чтобы обеспечить лучшее понимание ситуации во всем регионе. Это очень важно, что Украина будет принимать участие в программе RASP, и мы принимаем эту поддержку для повышения безопасности на территории Азовского моря", – заявил президент.
Он также добавил, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море.
Читайте также: Украинский ЦИК не будет сотрудничать с российским
"Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе", – сказал Порошенко.
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