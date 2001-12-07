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Раздел: Политика  
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В Крыму "суд" арестовал крымскотатарского активиста

В Крыму "суд" арестовал крымскотатарского активиста Россияне подозревают Бекирова в хранении и передаче взрывчатых веществ.

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" 13 декабря арестовал на два месяца крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Крым.Реалии".

По решению оккупационных властей Бекиров должен находиться за решеткой до 11 февраля 2019 года.

Адвокат Алексей Ладин сообщил, что россияне подозревают Бекирова в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту инкриминируют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

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Гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова 12 декабря задержали российские силовики на въезде в оккупированный РФ Крым со стороны Чонгара.
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 Теги: Крым, арест, активист

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Сегодня, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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