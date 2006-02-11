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Раздел: Политика  
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Порошенко и Меркель переговорили в Мюнхене

Порошенко и Меркель переговорили в МюнхенеНа встрече лидеров стран также обсудили освобождение задержанных украинцев и предотвращение вмешательства в выборы.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 16 февраля, провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Президент Украины отметил важность усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются как в России, так и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Стороны скоординировали действия с целью введения "Азовского пакета" санкций.

Кроме того, одной из важных тем переговоров стал вопрос предотвращения российскому вмешательству в президентские выборы в Украине.

Как известно, в ходе визита в Мюнхен также ожидаются встречи Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом, спецпредставителем Госдепартамента по Украине Курто Волкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Накануне Порошенко сообщил, что на следующей недели Евросоюз может принять "азовский пакет" антироссийских санкций, если РФ не освободит украинских моряков и не обеспечит свободу судоходства в Керченском проливе.
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 Теги: Порошенко, Меркель

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