Раздел: Политика
Макрон и Путин в ходе телефонных переговоров обсудили Украину
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине и Сирии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили Украину. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в субботу, 16 февраля, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу президента Франции.
Отмечается, что президенты обсуждали украинский вопрос. Подробностей пока нет.
Путин и Макрон также говорили о ситуации в Сирии, о переговорах с Ираном и Турцией в контексте сирийского вопроса.
Читайте также: Внешняя политика Украины не изменится при любом президенте, - Климкин
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили Украину. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в субботу, 16 февраля, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу президента Франции.
Отмечается, что президенты обсуждали украинский вопрос. Подробностей пока нет.
Путин и Макрон также говорили о ситуации в Сирии, о переговорах с Ираном и Турцией в контексте сирийского вопроса.
Читайте также: Внешняя политика Украины не изменится при любом президенте, - Климкин
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии.
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