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Раздел: Политика  
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Макрон и Путин в ходе телефонных переговоров обсудили Украину

Макрон и Путин в ходе телефонных переговоров обсудили УкраинуПрезиденты России и Франции провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине и Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили Украину. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в субботу, 16 февраля, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

Отмечается, что президенты обсуждали украинский вопрос. Подробностей пока нет.

Путин и Макрон также говорили о ситуации в Сирии, о переговорах с Ираном и Турцией в контексте сирийского вопроса.

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Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии.
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 Теги: Путин, Макрон

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