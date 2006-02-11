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Раздел: Политика  
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Вице-президент США рассказал о планах поддержки Украины

Вице-президент США рассказал о планах поддержки УкраиныТакже вице-президент США заявил о поддержке реформ в Украине.

Вице-президент США Майкл Пенс заверил президента Украины Петра Порошенко в том, что Вашингтон не будет уменьшать поддержку Киева в противостоянии с РФ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

"Мой сигнал и для вас лично, и для украинцев: мы с вами. Это особенно важно после событий в Керченском проливе", - обратился он к Порошенко.

Пенс заявил, что нападение РФ на украинские военные корабли дополнительно гарантировало сохранение американской поддержки. "Это (события вблизи Керченского пролива) напомнило о всех вызовах которые имеет Украина из-за России. И поэтому США продолжат поддерживать Украину (в сопротивлении) с Россией", - заявил он.

"Мы благодарны вам за проведение экономических реформ, которые позволили вам получить поддержку от международных финансовых институтов", - заявил Пенс.

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Порошенко, со своей стороны, поблагодарил правительство и передал благодарность лично Трампу за поддержку США, которая является "жизненно важной для нас", в том числе за поддержку в сфере безопасности, и отдельно выразил благодарность за сохранение санкционного давления на РФ.
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 Теги: Вице-президент США, Украина

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