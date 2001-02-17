РФ использует религиозную тематику, чтобы повлиять на выборы в Украине, - СБУ

Ранее об угрозе вмешательства РФ в выборы заявлял и президент Украины Петр Порошенко.



Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Россия используют религиозную тематику для дестабилизации ситуации в Украине и вмешательства в избирательный процесс.



В ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов он подчеркнул, что правоохранительные органы сделают все, чтобы выборы в Украине состоялись, сообщает интернет-издание



"В последнее время фиксируем, как разыгрывается "религиозная карта", чтобы дестабилизировать ситуацию", - отметил глава СБУ, добавив, что УПЦ МП непосредственно не задействована в этом процессе.



"Нет оснований говорить, что задействованы представители этой церкви... Ставится задача (от кураторов из РФ – ред.)…запугать представителей УПЦ (МП), чтобы их реакция была наиболее природной", - сказал он.



Ранее об угрозе вмешательства РФ в выборы заявлял и президент Украины Петр Порошенко.



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В Службе безопасности заявили, что российские спецслужбы пытаются получить доступ к аккаунтам украинцев в социальных сетях Facebook и Twitter для вмешательства в президентские и парламентские выборы-2019. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Россия используют религиозную тематику для дестабилизации ситуации в Украине и вмешательства в избирательный процесс.В ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов он подчеркнул, что правоохранительные органы сделают все, чтобы выборы в Украине состоялись, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина "В последнее время фиксируем, как разыгрывается "религиозная карта", чтобы дестабилизировать ситуацию", - отметил глава СБУ, добавив, что УПЦ МП непосредственно не задействована в этом процессе."Нет оснований говорить, что задействованы представители этой церкви... Ставится задача (от кураторов из РФ – ред.)…запугать представителей УПЦ (МП), чтобы их реакция была наиболее природной", - сказал он.Ранее об угрозе вмешательства РФ в выборы заявлял и президент Украины Петр Порошенко.В Службе безопасности заявили, что российские спецслужбы пытаются получить доступ к аккаунтам украинцев в социальных сетях Facebook и Twitter для вмешательства в президентские и парламентские выборы-2019.





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