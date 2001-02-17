Раздел: Политика
Переговоры в Минске проходят в достаточно откровенном формате, - Марчук
Представителей "ДНР" и "ЛНР" привлекают к переговорному процессу по надобности.
Работа Трехсторонней контактной группы в Минске предусматривает прямые переговоры Украины и России при модерации ОБСЕ, представителей сепаратистов привлекают по надобности. Об этом во вторник, 19 февраля, рассказал представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, выступая с трибуны Верховной Рады, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Многие не знают, потому я два слова скажу. Переговоры начинаются – представитель Украины, представитель России и только модератор ОБСЕ. Больше никого нет. Именно там разговоры идут откровенные", - сказал Марчук.
Он пояснил, что когда исчерпывается переговорный процесс на таком уровне, в случае необходимости, к переговорам привлекают представителей ОРДО и ОРЛО.
"Чтобы было понятно, трехсторонняя контактная группа - это Украины, Россия и ОБСЕ, а остальных приглашают, если есть проблема", - рассказал Марчук.
Также он рассказал, как проходят переговоры с представителем РФ Борисом Грызловым. "Поскольку и я, и господин Грызлов давно знаем друг друга, мы говорим очень откровенно и говорим такое, что может не нравиться заранее", - сказал Марчук.
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"Когда приводишь примеры (невыполнение договоренностей – ред.), которые записаны и подписаны российской стороной, а их – около десятка, то представитель РФ отвечает, что мол, такая сложилась ситуация", - рассказал Марчук.
Работа Трехсторонней контактной группы в Минске предусматривает прямые переговоры Украины и России при модерации ОБСЕ, представителей сепаратистов привлекают по надобности. Об этом во вторник, 19 февраля, рассказал представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, выступая с трибуны Верховной Рады, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Многие не знают, потому я два слова скажу. Переговоры начинаются – представитель Украины, представитель России и только модератор ОБСЕ. Больше никого нет. Именно там разговоры идут откровенные", - сказал Марчук.
Он пояснил, что когда исчерпывается переговорный процесс на таком уровне, в случае необходимости, к переговорам привлекают представителей ОРДО и ОРЛО.
"Чтобы было понятно, трехсторонняя контактная группа - это Украины, Россия и ОБСЕ, а остальных приглашают, если есть проблема", - рассказал Марчук.
Также он рассказал, как проходят переговоры с представителем РФ Борисом Грызловым. "Поскольку и я, и господин Грызлов давно знаем друг друга, мы говорим очень откровенно и говорим такое, что может не нравиться заранее", - сказал Марчук.
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"Когда приводишь примеры (невыполнение договоренностей – ред.), которые записаны и подписаны российской стороной, а их – около десятка, то представитель РФ отвечает, что мол, такая сложилась ситуация", - рассказал Марчук.
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