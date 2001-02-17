Раздел: Политика
Американский корабль вошел в Черное море
В РФ заявили об организации непрерывного контроля за его действиями.
Силы Черноморского флота Российской Федерации организовали непрерывную слежку за американскими эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.
Слежку осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря вошел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США Donald Cook. Поэтому в РФ заявили об организации непрерывного контроля за его действиями.
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Плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca вошли в акваторию Черного моря. Оба судна входят в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО.
Силы Черноморского флота Российской Федерации организовали непрерывную слежку за американскими эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.
Слежку осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря вошел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США Donald Cook. Поэтому в РФ заявили об организации непрерывного контроля за его действиями.
Читайте также: Российский десантный корабль вошел в Средиземное море
Плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca вошли в акваторию Черного моря. Оба судна входят в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО.
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