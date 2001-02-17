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Раздел: Политика  
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Климкин не исключил покупку кораблей для мониторинга ситуации в Керченском проливе

Климкин не исключил покупку кораблей для мониторинга ситуации в Керченском проливеУкраина рассматривает варианты мониторинга за ситуацией в Керченском проливе.

Украина рассматривает несколько вариантов мониторинга за ситуацией в Керченском проливе во время прохода украинских кораблей, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас мы прорабатывает возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы", - сказал он, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

По словам министра, в Берлине состоялись консультации с представителями Германии и Франции касательно возможного варианта мониторинговой миссии.

"Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная. Сначала идея наших партнеров состояла в том, чтобы прислать по паре представителей от каждой стороны, которые должны были бы оценить ситуацию, в частности, в оккупированной Керчи. Потом они поняли, о чем идет речь, и что так делать нельзя", - пояснил он.

Климкин также рассказал о варианте присутствия военно-морских сил других стран в Черном море.

"Есть идеи относительно покупки или лизинга военных кораблей, общей работы экипажей. Я надеюсь, нам удастся удивить Россию", - резюмировал министр.

В ноябре 2018 года России пошла на открытую военную агрессию против Украины в Керченском проливе, захватив катера ВМС Украины и украинских моряков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил использование Россией военной силы против катеров ВМС Украины в Керченском проливе и призвал Кремль отпустить украинских моряков.

Столтенберг подчеркнул, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.

Позже он заявил, что корабли войдут в Черное море для проведения учений.

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Правительство Германии отклонило призыв Украины усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями Кремля.

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 Теги: Керченский пролив, корабли

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