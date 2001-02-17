Климкин не исключил покупку кораблей для мониторинга ситуации в Керченском проливе

Украина рассматривает варианты мониторинга за ситуацией в Керченском проливе.



Украина рассматривает несколько вариантов мониторинга за ситуацией в Керченском проливе во время прохода украинских кораблей, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Сейчас мы прорабатывает возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы", - сказал он, передает интернет-издание



По словам министра, в Берлине состоялись консультации с представителями Германии и Франции касательно возможного варианта мониторинговой миссии.



"Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная. Сначала идея наших партнеров состояла в том, чтобы прислать по паре представителей от каждой стороны, которые должны были бы оценить ситуацию, в частности, в оккупированной Керчи. Потом они поняли, о чем идет речь, и что так делать нельзя", - пояснил он.



Климкин также рассказал о варианте присутствия военно-морских сил других стран в Черном море.



"Есть идеи относительно покупки или лизинга военных кораблей, общей работы экипажей. Я надеюсь, нам удастся удивить Россию", - резюмировал министр.



В ноябре 2018 года России пошла на открытую военную агрессию против Украины в Керченском проливе, захватив катера ВМС Украины и украинских моряков.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил использование Россией военной силы против катеров ВМС Украины в Керченском проливе и призвал Кремль отпустить украинских моряков.



Столтенберг подчеркнул, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.



Позже он заявил, что корабли войдут в Черное море для проведения учений.



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Правительство Германии отклонило призыв Украины усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями Кремля.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украина рассматривает несколько вариантов мониторинга за ситуацией в Керченском проливе во время прохода украинских кораблей, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин."Сейчас мы прорабатывает возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы", - сказал он, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ По словам министра, в Берлине состоялись консультации с представителями Германии и Франции касательно возможного варианта мониторинговой миссии."Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная. Сначала идея наших партнеров состояла в том, чтобы прислать по паре представителей от каждой стороны, которые должны были бы оценить ситуацию, в частности, в оккупированной Керчи. Потом они поняли, о чем идет речь, и что так делать нельзя", - пояснил он.Климкин также рассказал о варианте присутствия военно-морских сил других стран в Черном море."Есть идеи относительно покупки или лизинга военных кораблей, общей работы экипажей. Я надеюсь, нам удастся удивить Россию", - резюмировал министр.В ноябре 2018 года России пошла на открытую военную агрессию против Украины в Керченском проливе, захватив катера ВМС Украины и украинских моряков.Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил использование Россией военной силы против катеров ВМС Украины в Керченском проливе и призвал Кремль отпустить украинских моряков.Столтенберг подчеркнул, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.Позже он заявил, что корабли войдут в Черное море для проведения учений.Правительство Германии отклонило призыв Украины усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями Кремля.





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